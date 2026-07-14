Detienen a un hombre acusado de varias agresiones y delitos de acoso sexual en León

Agentes de la Policía de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de León han detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de acoso sexual, como han informado fuentes policiales.

Todo tras la investigación iniciada a raíz de cuatro denuncias formuladas durante este mes de julio de 2026.

Unas investigaciones que arrancaron tras la recepción de varias denuncias que presentaban importantes coincidencias, tanto en la forma de actuar del presunto autor como en distintos elementos que permitían establecer una conexión entre todos los hechos.

Varias denuncias

Los primeros hechos denunciados tuvieron lugar el día 6 de julio, cuando dos mujeres manifestaron que, tras acceder al portal de un inmueble después de realizar unas compras, fueron abordadas por un desconocido

Apuntaban que, tras simular solicitar información sobre un domicilio, adoptó una actitud de carácter sexual, realizando exhibicionismo, expresiones de contenido sexual y empleando la fuerza para intentar someter a ambas víctimas, llegando además a realizar tocamientos sobre una de ellas.

La intervención cesó cuando las mujeres comenzaron a pedir auxilio, huyendo el agresor del lugar.

Al día siguiente, una mujer denunció haber sufrido una agresión de naturaleza sexual durante su turno de trabajo.

Según manifestó, un individuo accedió a la zona de control del centro donde prestaba servicio y, tras cerrar la puerta, se aproximó a ella contra su voluntad, realizándole tocamientos e intentando despojarla parcialmente de la ropa.

La activación de la alarma del puesto de control provocó que el presunto autor abandonara precipitadamente el lugar.

La UFAM tuvo igualmente conocimiento de otras dos denuncias formuladas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito del derecho

En ambos casos, el investigado estableció inicialmente contacto con las víctimas bajo un aparente interés profesional para, posteriormente, remitirles de forma reiterada imágenes de contenido pornográfico a través de aplicaciones de mensajería.

Identificación y detención

Desde el primer momento, los investigadores realizaron un análisis conjunto de todas las denuncias con el objetivo de determinar la posible relación existente entre ellas.

El estudio de los indicios recopilados, unido a las comprobaciones practicadas y a las labores de inteligencia policial, permitió establecer una sólida línea de investigación que fue reforzándose mediante diferentes diligencias realizadas de forma independiente.

Entre las diligencias practicadas se llevaron a cabo gestiones con las distintas operadoras de telefonía para identificar la titularidad de los números empleados en los contactos con las denunciantes, así como el análisis de la información obtenida.

Paralelamente, se procedió al visionado de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia correspondientes tanto al portal donde ocurrieron los primeros hechos como al centro de trabajo de otra de las víctimas.

El examen de las imágenes permitió a los investigadores identificar al individuo que aparecía en ambas secuencias, al tratarse de una persona conocida por los agentes como consecuencia de anteriores actuaciones policiales desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que reforzaba objetivamente la conexión existente entre ambos episodios.

Igualmente, las comprobaciones efectuadas en las bases de datos policiales permitieron constatar que el investigado contaba con antecedentes por delitos contra la libertad sexual y tenía en vigor una medida judicial relacionada con hechos de la misma naturaleza.

Una vez identificado y localizado, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual y un delito de acoso sexual.

Tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales y una vez finalizadas las mismas, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, sección de Violencia sobre la mujer plaza nº1 de León.