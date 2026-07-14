Activan el portal registral de emergencias por los daños del incendio en Congosto: 360 hectáreas de terreno calcinadas

Incendio en el municipio de Congosto, en la provincia de León, el pasado 25 de junio César Sánchez ICAL

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de León.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones afectadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El 24 de junio de 2026 a las 21:27, se informó de un incendio forestal que afectaba a la zona de Congosto, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León (España).

El incendio permaneció activo y en propagación durante varios días, causando daños en superficies forestales, vegetación natural y, potencialmente en infraestructuras cercanas.

Los análisis realizados identifican además afecciones sobre 6 hectáreas del Monte de Dominio Público "Moisán, Arroyo y Castañeros", lo que pone de manifiesto la incidencia del incendio sobre espacios de valor ambiental y forestal.

Según los datos preliminares, han sido más de 360 hectáreas quemadas las afectadas en los términos municipales de Bembibre, Congosto y Toreno, resultando implicadas 9 fincas registrales.

Desde el Colegio de Registradores seguimos actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitar a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.