Activan el portal registral de emergencias por los daños del incendio en Congosto: 360 hectáreas de terreno calcinadas
El Colegio de Registradores así lo ha informado indicando, además, que hay nueve fincas registrales incluidas en el perímetro.
Más información: Tres de los cuatro incendios en nivel 1 de León quedan estabilizados tras una noche de evolución favorable
El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de León.
El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones afectadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.
El 24 de junio de 2026 a las 21:27, se informó de un incendio forestal que afectaba a la zona de Congosto, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León (España).
El incendio permaneció activo y en propagación durante varios días, causando daños en superficies forestales, vegetación natural y, potencialmente en infraestructuras cercanas.
Los análisis realizados identifican además afecciones sobre 6 hectáreas del Monte de Dominio Público "Moisán, Arroyo y Castañeros", lo que pone de manifiesto la incidencia del incendio sobre espacios de valor ambiental y forestal.
Según los datos preliminares, han sido más de 360 hectáreas quemadas las afectadas en los términos municipales de Bembibre, Congosto y Toreno, resultando implicadas 9 fincas registrales.
Desde el Colegio de Registradores seguimos actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitar a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.