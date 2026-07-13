Éxito rotundo de la Feria del Vermú y la Ginebra de Astorga: cientos de visitantes en un fin de semana inolvidable

La Feria del Vermú y la Ginebra de Astorga, este fin de semana Ayuntamiento de Astorga

La Feria del Vermú y la Ginebra de Astorga, celebrada los días 11 y 12 de julio, ha concluido con un balance muy positivo, consolidándose como una cita destacada dentro del calendario de actividades de la ciudad.

Durante todo el fin de semana, cientos de visitantes se acercaron hasta el recinto para disfrutar de una amplia oferta de productos, en un ambiente festivo y de convivencia.

Los asistentes pudieron descubrir y degustar una gran variedad de vermús, ginebras y otros productos de calidad, además de conocer el trabajo de los expositores y productores participantes, quienes contribuyeron a ofrecer una experiencia única tanto a vecinos como a visitantes llegados de diferentes puntos de la provincia y de fuera de ella.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fueron los más pequeños, que disfrutaron de una programación especialmente diseñada para ellos, con actividades de animación, juegos y propuestas de ocio que permitieron a las familias compartir una jornada inolvidable.

Desde la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Astorga se quiere agradecer "la implicación de los expositores, colaboradores, trabajadores municipales y de todas las personas que han hecho posible el desarrollo de esta feria".

Una "excelente respuesta"

También "la excelente respuesta del público, cuyo respaldo anima a seguir apostando por iniciativas que dinamizan la ciudad y apoyan el comercio y el turismo".

La Feria del Vermú y la Ginebra de Astorga, este fin de semana Ayuntamiento de Astorga

Con la vista puesta en el futuro, desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la organización de la edición de 2027, con el objetivo de "seguir creciendo, incorporando nuevas propuestas y consolidando esta feria como un referente dentro de la programación anual de Astorga".

Además, se recuerda a vecinos y visitantes que la actividad ferial continúa este próximo fin de semana, con la celebración de la Feria de Antigüedades, que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio en el Pabellón Municipal de Rectivía, una cita "imprescindible" para los amantes del coleccionismo, las antigüedades y los objetos con historia.