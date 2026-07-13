Declaran un nuevo incendio de nivel 1 de peligrosidad en Guimara, en la provincia de León: investigan las causas

Lucha contra el fuego en los incendios de León. Fotografía: Carlos S. Campillo / ICAL.

La Junta de Castilla y León declaraba este domingo, 12 de julio, un nuevo incendio en la provincia de León, en concreto en la Comarca de Vega de Espinareda y en la localidad de Guimara a eso de las 22:40 horas.

Las causas del fuego están bajo investigación y en el lugar trabajan un total de seis medios para frenar el avance del fuego.

Un fuego que ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad en la mañana de este lunes, 13 de julio.

Se requieren medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal y se prevé que se pueda tardar más de 12 horas en estabilizar el fuego.

Pueden peligrar, añaden desde la Junta, masas arboladas de más de 30 hectáreas y se pueden establecer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.