El calor amenaza con reactivar el incendio de Vanidodes por la gran carga de combustible en la zona

El incendio forestal de Vanidodes, en la provincia de León, ha quedado estabilizado, aunque mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a la espera de comprobar su evolución durante la subida de temperaturas prevista para este domingo.

El operativo continúa desplegado ante la elevada carga de combustible existente en la zona y mantiene labores de vigilancia y consolidación del perímetro.

El fuego fue declarado inicialmente en la noche del viernes en el entorno de Magaz de Cepeda.

A las 22.54 horas, el Servicio de Medio Ambiente de Castilla y León informaba a través de sus redes sociales de la activación del IGR-1 debido a la previsión de que fueran necesarias más de 12 horas para estabilizar el incendio y al riesgo de que pudieran verse afectadas masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Durante la mañana de este sábado, a las 9.30 horas, el mismo servicio comunicaba que el incendio, identificado ya como Vanidodes y no como Magaz de Cepeda, había sido estabilizado.

No obstante, precisó que el nivel IGR-1 se mantiene "a la espera de la subida de temperaturas" por la importante carga de combustible vegetal existente en la zona, circunstancia que obliga a mantener la vigilancia sobre la evolución del fuego.

Según los datos actualizados de la plataforma Inforcyl de la Junta de Castilla y León, el incendio permanece en fase de perimetración.

Esta situación afecta a las superficies de arbolado, matorral, pasto, terreno agrícola y otras zonas incluidas dentro del perímetro del incendio, donde continúan las labores para asegurar completamente el control del fuego.

Desde el inicio del incendio han participado un total de 27 medios de extinción.

El operativo ha estado integrado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales o celadores, siete cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldózer y dos unidades BRIF, movilizadas para contener el avance de las llamas y evitar su propagación.

Una vez alcanzada la estabilización, el dispositivo ha reducido progresivamente sus efectivos.

En estos momentos permanecen movilizados cuatro agentes medioambientales o celadores, una cuadrilla terrestre y un bulldózer, que continúan trabajando sobre el perímetro para consolidarlo y prevenir posibles reproducciones mientras persistan las condiciones meteorológicas que podrían favorecer una reactivación del incendio.