El incendio de Canseco baja a nivel 0 de gravedad tras su favorable evolución

Un miembro de las Brif en el incendio de Canseco @AT_Brif

El incendio forestal declarado en Canseco, en el municipio leonés de Cármenes, ha bajado este viernes al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de que desaparecieran las circunstancias que habían motivado la declaración del nivel 1.

El operativo de extinción continúa trabajando sobre el terreno con 17 medios, mientras la causa probable del fuego sigue siendo un rayo.

La actualización ha sido comunicada por Naturaleza Castilla y León a través de sus canales oficiales.

Con este cambio, el incendio deja de estar catalogado como de nivel 1 de gravedad potencial al haberse reducido el riesgo que justificó esa situación durante las últimas horas.

En las labores de extinción permanecen movilizados un técnico, siete agentes medioambientales y celadores, seis cuadrillas terrestres, dos autobombas y una unidad BRIF, lo que suma un total de 17 medios desplegados para continuar con los trabajos de control y liquidación del incendio.

El fuego se originó el miércoles 8 de julio a las 14:45 horas en la comarca de La Robla y según la información actualizada de la Junta de Castilla y León, la causa probable del incendio es un rayo.

Durante la tarde del jueves, la Junta declaró el Índice de Gravedad Potencial 1 debido a la evolución del incendio y a los riesgos que presentaba en ese momento.

Entre los motivos figuraban la necesidad de adoptar medidas para proteger personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, la previsión de que fueran necesarias más de 12 horas para estabilizar el fuego y la posibilidad de que resultaran afectadas masas arboladas de más de 30 hectáreas, además de patrimonio cultural de valor mundial.

La declaración del nivel 1 implicaba un escenario de riesgo con posibles afecciones leves a infraestructuras y restricciones limitadas para la población.

La evolución favorable registrada desde entonces ha permitido retirar esa catalogación al desaparecer las causas que justificaban dicho nivel de gravedad.

Desde el inicio del incendio han participado en las labores de extinción un total de 27 medios, mientras que durante la jornada del jueves permanecían activos 19 efectivos.

En la actualidad, el dispositivo continúa trabajando con 17 medios para consolidar el control del incendio y evitar posibles reproducciones del fuego.