El Mercado del Conde Luna busca ya 18 nuevos emprendedores para ampliar su oferta comercial

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el expediente de contratación para licitar los puestos vacantes del Mercado del Conde Luna. Un paso previo que permitirá ampliar la oferta comercial de estas instalaciones con 18 nuevos negocios.

El órgano del gobierno municipal ha dado luz verde a los pliegos de condiciones que regirán este procedimiento, un paso determinante para culminar la puesta en valor de este espacio emblemático de la ciudad tras la reforma estructural y de modernización acometida.

El objetivo es incrementar los negocios minoristas, abriendo las puertas a nuevos emprendedores y a propuestas comerciales innovadoras que refuercen el atractivo del mercado.

El proceso permitirá adjudicar los módulos o espacios disponibles mediante concesiones administrativas con una duración inicial de 10 años prorrogables, impulsando con ello la estabilidad de los proyectos comerciales y la diversificación de la oferta.

Para el diseño y elaboración de las condiciones rectoras, el área de Comercio del Consistorio leonés se ha reunido con organizaciones empresariales, entre ellas FELE, para ajustar el proceso a las necesidades reales del sector.

Entre las novedades del pliego está la posibilidad expresa de crear una cafetería en el módulo nº4, mientras que el nº3 queda reservado a través de un convenio con la Diputación de León para la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia.

El Ayuntamiento pretende ampliar la oferta comercial disponible, apostar por el producto de proximidad, favorecer la innovación en los negocios y apoyar activamente a los que quieran emprender desde un mercado tradicional adaptado a los nuevos tiempos.

Con el expediente de concesión demanial para el uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público, también se pretende atraer proyectos de calidad que creen nueva actividad económica y conviertan el Mercado del Conde Luna en un referente y dinamizador de su entorno.

El presupuesto anual de licitación global supera los 31.000 euros, desglosado convenientemente por lotes en función de sus dimensiones y características.

La convocatoria establece un canon concesional base, no sujeto a IVA según la normativa reguladora de este impuesto, que se ha determinado tomando como referencia un informe técnico del ILDEFE.

El canon es de 8,79 euros por metro cuadrado al mes para los puestos ubicados en las llamadas Islas A y B, mientras que será de 4,39 euros por metro cuadrado/mes en las zonas destinadas a almacén. Las cuantías se actualizarán anualmente a ejercicio vencido con arreglo al IPC.

En cuanto a la baremación de las ofertas de los licitadores, los criterios de adjudicación aprobados reparten un máximo de 100 puntos en dos grandes bloques.

La oferta económica supondrá el mayor peso del proceso con hasta 60 puntos, valorándose proporcionalmente la propuesta que presente un mayor canon anual por encima del tipo de licitación fijado.

Los 40 puntos restantes se entregarán dependiendo de criterios técnicos de valoración incluidos en los pliegos, primando la calidad de los proyectos presentados, la innovación, la sostenibilidad y el valor añadido que aporten las iniciativas para consolidar el recinto como referente del comercio tradicional y de proximidad en León.

La licitación de estas concesiones demaniales viene a completar de forma definitiva la estrategia de modernización física y comercial del histórico Mercado del Conde Luna, unas dependencias inauguradas originalmente en el año 1929 y que recientemente concluyeron una profunda remodelación estructural.

Esta transformación integral supuso una inversión de 2 millones de euros financiados por la Unión Europea, una partida que se complementó de forma transversal con otras inversiones enmarcadas en los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En total, el Ayuntamiento de León ha canalizado una inversión global de 3,5 millones de euros destinada específicamente a la transformación, digitalización y modernización de su comercio minorista, permitiendo en el caso del Mercado del Conde Luna redefinir por completo la distribución interior de sus negocios a favor de una mayor eficiencia energética, la integración interna de la recogida de residuos o la apertura de grandes cristaleras que aportan luz natural a las fachadas laterales.