Astorga cambia el cocido por la comida callejera: el Street Food 2026 supera las expectativas en su día inaugural

Astorga (León) ha arrancado con rotundo éxito la primera de las jornadas del Street Food 2026, una cita que en su primer día ya ha superado las expectativas con un numeroso público que acudió hasta el Jardín de la Sinagoga para disfrutar de la gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Con la inauguración oficial se dio el pistoletazo de salida a cuatro días en los que el municipio será el punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando el Street Food como una de las citas veraniegas más destacadas.

El alcalde, José Luis Nieto, visitó el recinto este pasado jueves, recorriendo los distintos puestos para dar la bienvenida a todos los participantes y agradecerles personalmente por elegir Astorga para formar parte de esta edición.

El primer edil pudo compartir momentos con los expositores y con el amplio público asistente, comprobando in situ el excelente ambiente de esta jornada inaugural, marcada por una gran afluencia de visitantes y vecinos.

Los asistentes han podido disfrutar en este primer día de las propuestas gastronómicas, el showcooking de Jesús Serrano, el espectáculo de magia de ZamoClown y la sesión musical de DJ Omar Estelar.

Un ambiente festivo que ratificó la excelente acogida del evento. Para este fin de semana hay una amplia programación para todos los públicos, que se combinan con los 11 puestos de comida con propuestas nacionales e internacionales.

También hay otros cinco puestos de vermut y ginebra, completando la oferta gastronómica de este recinto.

Durante los próximos días, el festival ofrecerá conciertos en directo, sesiones de DJ, showcookings, yoga al aire libre, actividades infantiles, fotografía profesional y diversas propuestas de ocio que harán del Jardín de la Sinagoga el epicentro del verano en Astorga.

El Street Food Astorga permanecerá abierto hasta el domingo 12 de julio, ofreciendo una experiencia gastronómica y de ocio para disfrutar en familia o con amigos.