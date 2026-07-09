León enamora con un proyecto de autoconsumo energético que generará 3,9 millones de KWh de energía verde al año

Presentación de un proyecto de autoconsumo del Ayuntamiento de León. Fotografía: Ayuntamiento de León.

Quien pasee por barrios como San Esteban, Eras de Renueva, Puente Castro o El Ejido, probablemente no repare en que, justo encima de sus cabezas, se está fraguando una pequeña revolución en la ciudad de León.

Una decena de tejados de edificios e instalaciones del Ayuntamiento de la capital leonesa han dejado de ser meras cubiertas para convertirse en una red de centrales de energía limpia.

El Consistorio ha desplegado un ambicioso mapa solar que no solo busca mitigar el cambio climático y sus efectos, sino blindar las arcas municipales frente a los vaivenes del mercado eléctrico mediante un sistema pionero de autoconsumo colectivo con almacenamiento energético.

Esta estrategia de transición ecológica urbana acaba de recibir un importante respaldo internacional. El proyecto 'León Smart Solar City' ha sido seleccionado como finalista de los Innovation in Politics Awards 2026, uno de los principales y más prestigiosos reconocimientos del continente a la innovación pública.

Son concedidos por The European Capital of Democracy, entidad que reconoce cada año proyectos públicos que impactan positivamente sobre la vida de las personas y fortalecen la democracia.

La iniciativa leonesa competirá directamente en la categoría de Protección Medioambiental tras haber logrado superar una criba entre más de 300 proyectos procedentes de 35 países de toda Europa.

En esta edición, el municipalismo español ha alcanzado una representación histórica situando un total de 13 proyectos en la fase final, siendo el leonés uno de ellos.

El proyecto, cofinanciado con un millón de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, ha supuesto una inversión del Ayuntamiento de León de 2,5 millones.

Este ha supuesto la puesta en marcha de un circuito que generará 3,9 millones de kWh al año de energía verde.

Este volumen de producción limpia equivale al consumo anual de unas 118 viviendas y, sumando todas las fases de optimización, permitirá reducir drásticamente la factura de la luz municipal.

Con este ahorro, José Antonio Diez, alcalde de León, estima que la inversión inicial quedará totalmente amortizada en un plazo de apenas tres años.

“Con esta nominación, León consolida su posición de liderazgo técnico y se sitúa en el mapa internacional como una ciudad ejemplar en el desarrollo de políticas públicas de sostenibilidad”, ha incidido Diez.

Tras conocer la selección del proyecto ‘León Smart Solar City’ en estos galardones europeos, el regidor de la capital leonesa ha destacado que “más allá del evidente impacto económico, supone un gran salto cualitativo que radica en un concepto estratégico crucial en los tiempos actuales que es la soberanía energética. León ha decidido tomar las riendas de su propio abastecimiento y Europa lo ha sabido reconocer”.

Con este proyecto, la capital leonesa avanza hacia un modelo de gestión mucho más independiente, reduciendo al máximo su dependencia de los combustibles fósiles extranjeros y de las fluctuaciones del mercado energético internacional.

Una red inteligente

La gran novedad técnica que ha llamado la atención al jurado europeo no radica solo en la captura de la luz solar, sino en cómo se gestiona y se distribuye esa energía.

La primera fase del plan ha supuesto la instalación de 2.481 nuevas placas fotovoltaicas repartidas estratégicamente en 13 ubicaciones municipales como los pabellones de San Esteban, Margarita Ramos, La Torre y Luis Vives, los polideportivos de Quevedo y La Granja, el CEAS Ventas Este o el centro cívico Ventas Oeste.

De estas instalaciones, diez cuentan con modernos sistemas de almacenamiento físico mediante baterías de última generación, lo que supone avanzar en el gran límite que hasta ahora tenía la gran energía solar tradicional, ya que ahora el excedente de electricidad producida a mediodía que no se gasta en ese instante ya no se exporta a la red en su totalidad, sino que se guarda para consumirla fuera de horas solares.

Gracias a este colchón tecnológico, que suma una capacidad de almacenamiento de 1.970 kWh, el Ayuntamiento de León logrará abastecer a más de 100 puntos de consumo municipales.

La regulación actual permite que la energía generada en la cubierta de un pabellón viaje de forma virtual en un radio de hasta cinco kilómetros a la redonda, alimentando oficinas, colegios públicos, pabellones deportivos o dependencias de servicios sociales de la misma zona que carecen de tejado propio para poner placas.

El objetivo final del proyecto es ambicioso: cubrir el 85% de las necesidades energéticas en los espacios municipales que registran un mayor gasto.

Según ha destacado la organización de los premios, la iniciativa del Consistorio leonés sobresale por la implantación de soluciones solares en infraestructuras de titularidad pública que van más allá del beneficio económico o ambiental.

La estrategia municipal refuerza de manera directa la resiliencia y la capacidad de respuesta de la capital ante posibles crisis energéticas globales o situaciones de emergencia urbana, garantizando en todo momento el suministro eléctrico de los servicios esenciales de la ciudad.

En la vertiente puramente ecológica, el proyecto funciona como un auténtico pulmón verde invisible para León. La entrada en funcionamiento de todo este ecosistema solar evitará cada año la emisión de más de 860 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Para entender la magnitud de este dato ambiental, la masa forestal necesaria para absorber de forma natural esa cantidad de gases contaminantes equivaldría al trabajo anual de 41.053 árboles maduros.

Estas nuevas instalaciones se integran y complementan la infraestructura fotovoltaica preexistente en la ciudad, que ya roza las 5.000 placas operativas o en fase de construcción sumando puntos emblemáticos como el edificio municipal de Ordoño II, el Parque de Bomberos, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) o las piscinas de La Palomera.

Dos hitos más

Esta transformación estructural de los servicios públicos municipales, ejecutada técnicamente por la empresa Norsol tras su correspondiente proceso de licitación pública, se completa con dos grandes hitos urbanos que sirven de reflejo y añadido a la estrategia de soberanía energética local:

El Palacio de Congresos y Exposiciones ha generado ya 1.958.451 kWh. Tras años de parálisis por complejas trabas burocráticas y normativas con los inversores, el Ayuntamiento de León logró conectar y activar su cubierta fotovoltaica de 1 MW.

Desde su enganche, este edificio emblemático de la ciudad no ha dejado de volcar energía limpia a la red, operando de momento en el mercado mayorista como un productor más y preparando ya su salto definitivo al modelo de autoconsumo colectivo municipal para poder aprovechar mejor la producción fotovoltaica y seguir reduciendo más la factura energética municipal. Desde mayo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026 ha producido 1.958.451 kWh.

La pérgola bioclimática de Reyes Leoneses: La parte más visual del proyecto se sitúa en el paseo de los Reyes Leoneses. Una vanguardista estructura que no solo capta la luz del sol como un punto generador integrado en la trama urbana, sino que funciona como un "refugio climático" de sombra peatonal y que albergará en el futuro el intercambiador de autobuses que entrará en funcionamiento cuando se despliegue el Consorcio de Transporte Urbano.

The European Capital of Democracy

Los ganadores definitivos de cada una de las categorías de los Innovation in Politics Awards 2026 se darán a conocer oficialmente durante el transcurso de una gala internacional que se celebrará el próximo 30 de octubre en la localidad de Cascais (Portugal), distinguida actualmente como la Capital Europea de la Democracia.