Un incendio en Canseco provoca una gran columna de humo: declarado el nivel 1 de peligrosidad
Un fuego que se ha declarado a las 14:45 horas en la provincia de León.
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El incendio que se declaró este miércoles, 8 de julio, a las 14:45 horas de la tarde en la Comarca de La Robla, dentro del municipio de Cármenes y de la localidad de Canseco, en la provincia de León, ha sido declarado de nivel 1 en la tarde de este jueves.
Un incendio que podría ser intencionado y en el que han trabajado, desde su origen, un total de 27 medios. En la tarde de hoy lo hacían un total de 19.
La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad potencial 1 en dicho fuego por varios motivos.
Entre ellos, porque requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.
Por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y también porque pueden llegar a peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y patrimonio cultural mundial.
Supone, este índice de peligrosidad, leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.