Fin de la pesadilla en Ribota de Sajambre: controlado el incendio originado el pasado 26 de junio, que baja a nivel 0

Fin de la pesadilla. El incendio forestal declarado en Ribota de Sajambre, en la provincia de León, ha sido controlado y ha descendido este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.

Según ha informado la cuenta oficial de X Naturaleza Castilla y León, el fuego baja a nivel 0 "al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1".

El nivel 0 implica que no existe riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal y que el incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos por el Plan Infocal de la Comunidad.

Se trata de un avance significativo que pone fin a la fase de mayor preocupación.

Evolución reciente

Tan solo un día antes, este martes, el incendio ya había descendido a nivel 1 tras registrar una clara mejoría.

En los días previos había llegado a nivel 2, lo que obligó al confinamiento preventivo de los vecinos de Ribota, el corte temporal de la carretera N-625 por riesgo de desprendimientos y la preocupación por el avance del frente hacia Asturias.

Ante esta situación, se estableció un mando unificado entre Castilla y León y el Principado para coordinar los trabajos de extinción.

Una compleja extinción

El fuego se originó el pasado 26 de junio por la caída de un rayo en una zona de orografía muy complicada, con fuertes pendientes y difícil acceso, lo que ha condicionado durante semanas las labores de los medios terrestres y aéreos.

Tras varias reactivaciones, especialmente durante el fin de semana, el operativo logró estabilizar el perímetro y evitar que afectara a las poblaciones cercanas.

Con el paso a IGR 0, el incendio pierde la gravedad potencial que justificaba su seguimiento especial, aunque se mantendrá la vigilancia en la zona para evitar posibles reproducciones.

El valle de Sajambre respira ya con mayor tranquilidad tras más de una semana de intensa actividad del dispositivo de extinción.

Espina de Tremor

Con el descenso a nivel 0 del incendio de Ribota de Sajambre, tan solo queda en Castilla y León un único incendio en nivel 1 del IGR, que se inició en la tarde de este martes también por la caída de un rayo en Espina de Tremor.

La jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de León, Elena Soria, aseguró a última hora de la tarde de este miércoles que, aunque el fuego continúa activo, "presenta un estado más favorable que esta mañana".

Ello después de que el trabajo combinado de medios terrestres con maquinaria pesada y las descargas de los medios aéreos "permitiera fijar el perímetro".

Así, se prevé que pueda quedar estabilizado a lo largo de la noche, “siempre que las condiciones continúen siendo favorables”.

En este sentido, Elena Soria confió que las previsiones meteorológicas para la noche de este miércoles, "con humedades relativas alrededor del 80 por ciento y una temperatura mínima de 17 grados", puedan facilitar las labores de extinción.

Con todo, "se mantendrán medios suficientes para asegurar el perímetro con los trabajos en tierra, enfriar puntos calientes y atajar posibles reactivaciones".