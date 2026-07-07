La Universidad de León crea la primera guía científica internacional para elegir cómo enseñar Educación Física

Los profesores de la ULE José Luis Álvarez-Sánchez y Ángel Pérez-Pueyo ULE

La Universidad de León presenta la primera clasificación internacional basada en evidencia científica de los modelos pedagógicos utilizados en Educación Física.

Una herramienta que permite al profesorado seleccionar las metodologías de enseñanza con mayor respaldo investigador a partir del análisis de 730 estudios publicados en 29 países entre 2013 y 2025.

Los docentes de Educación Física cuentan desde ahora con un nuevo instrumento para fundamentar sus decisiones metodológicas sobre criterios científicos.

Investigadores de la Universidad de León, en colaboración con las universidades de Burgos y Deusto, han elaborado la primera clasificación internacional basada en evidencia de los principales modelos pedagógicos empleados en esta materia.

El estudio ha sido publicado en la revista Quest, considerada una de las publicaciones científicas de mayor prestigio internacional en el ámbito de la Educación Física.

El trabajo está firmado por los profesores de la Universidad de León José Luis Álvarez-Sánchez y Ángel Pérez-Pueyo, junto con David Hortigüela-Alcalá, de la Universidad de Burgos, y Bingen Marcos-Rivero, de la Universidad de Deusto.

La investigación se apoya en el análisis de 730 estudios científicos desarrollados entre los años 2013 y 2025 y publicados en 29 países.

El estudio ha servido para determinar qué metodologías de enseñanza presentan un mayor respaldo científico, cuáles se han implantado con más fuerza en los centros educativos y cuáles han alcanzado una mayor proyección internacional.

Los modelos pedagógicos constituyen diferentes formas de organizar la enseñanza de la Educación Física.

Definen tanto la planificación de las clases por parte del profesorado como el modo en que el alumnado desarrolla el aprendizaje. Entre ellos figuran propuestas ampliamente conocidas como la Educación Deportiva, el Aprendizaje Cooperativo o el Modelo Comprensivo de Enseñanza del Deporte.

Hasta ahora no existía una clasificación internacional sustentada en datos científicos que permitiera conocer el grado de consolidación de cada uno de estos modelos.

El estudio pretende cubrir ese vacío mediante una evaluación basada en resultados objetivos y comparables.

José Luis Álvarez-Sánchez destaca que, "por primera vez disponemos de una clasificación internacional construida a partir de datos objetivos y no de percepciones o propuestas teóricas".

Según explica, este trabajo facilita que el profesorado pueda fundamentar mejor sus decisiones metodológicas y escoger aquellas estrategias que cuentan con un mayor respaldo científico.

Como resultado de la investigación, los autores han desarrollado una taxonomía sustentada en tres indicadores.

El primero analiza la evidencia científica disponible sobre cada modelo.

El segundo mide su capacidad de transferencia a distintos contextos educativos.

El tercero evalúa su grado de consolidación y reconocimiento a nivel internacional.

La clasificación sitúa a la Educación Deportiva, el Aprendizaje Cooperativo y el Modelo Comprensivo de Enseñanza del Deporte como los enfoques que presentan un mayor nivel de desarrollo científico y una implantación más consolidada.

Al mismo tiempo, identifica otros modelos que todavía atraviesan distintas fases de evolución, lo que permite orientar futuras investigaciones y favorecer su incorporación progresiva a la práctica educativa.

Los investigadores consideran que esta clasificación constituye una herramienta útil tanto para la comunidad científica como para el profesorado.

Su aplicación permite planificar la enseñanza de la Educación Física sobre criterios objetivos y facilita la definición de nuevas líneas de investigación en este campo.

Otro de los aspectos destacados del estudio es la posición que ocupa España en este ámbito de investigación.

El análisis concluye que el país lidera actualmente la producción científica internacional relacionada con los modelos pedagógicos de Educación Física, por delante de Estados Unidos y Reino Unido, dos países con una amplia trayectoria investigadora.

Para Álvarez-Sánchez, este resultado pone de manifiesto el papel que desempeñan las universidades españolas en el desarrollo de la investigación educativa.

El investigador afirma que "España se ha convertido en el principal referente internacional en este ámbito" y añade que el trabajo refleja "el importante desarrollo científico alcanzado durante la última década" al tiempo que ofrece "una referencia común para investigadores y docentes de todo el mundo".