Los 265 nuevos sargentos del Ejército del Aire y del Espacio terminan su etapa en León bajo la atenta mirada de Felipe VI

Felipe VI preside el acto de entrega de los Reales Despachos a la XXXIV promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio en León. Casa Real

Los 265 alumnos de la XXXIV promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio en León han recibido este martes, 7 de junio, los Reales Despachos que les acredita como nuevos sargentos del Ejército, en un acto que ha estado presidido por el Rey Felipe VI.

También han estado presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de las Cortes, Francisco Vázquez, quienes han querido acompañar a los alumnos antes de comenzar su trayectoria profesional dentro del Ejército.

Esta promoción ha estado compuesta por 47 alumnos de Control Aéreo, 109 de Mantenimiento Aeromecánico, 34 de Mantenimiento de Electrónica, 37 de Administración y Finanzas, 30 de Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones y ocho de Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa.

Nicanor Sen, Francisco Vázquez y Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades, acompañan a Felipe VI en la entrega de los Reales Despachos en la Academia Básica del Aire y del Espacio. JCyL

Entre las autoridades militares más destacadas que han participado en el acto están el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, y el coronel jefe de la Base Aérea de León y director de la Academia, Óscar Ruiz González.

Nada más llegar, Felipe VI ha recibido honores de ordenanzas y ha sido el encargado de pasar revista a las tropas. Seguidamente, el Rey se ha dirigido hasta la Tribuna Real y ha comenzado el acto con una oración de acción de gracias a cargo del Arzobispo General Castrense.

Tras ello, acompañado del coronel director de la Academia, Felipe VI se ha dirigido hasta la mesa central donde ha entregado el Real Despacho y ha condecorado al número uno de la XXXIV promoción de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, José Manuel Cano Rodríguez.

Felipe VI entrega el Real Despacho al número uno de la XXXIV promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio, José Manuel Cano Rodríguez. Casa Real

El acto ha continuado con el Rey regresando hasta la Tribuna Real y las autoridades entregando el resto de los Reales Despachos a todos los alumnos de la promoción.

Después de una última lección del curso de la mano del coronel director de la Academia, se ha interpretado el Himno del Ejército del Aire y del Espacio y se ha homenajeado a los que dieron su vida por España, con la interpretación de 'La muerte no es el final'.

Por último, se ha procedido a la ofrenda de una corona y el evento ha finalizado con el Toque de Oración, instante tras el cual ha tenido lugar uno de los momentos más esperados, el sobrevuelo de dos F-18 y una Salva de fusilería.

Ya con el nombramiento de los nuevos sargentos completado, Felipe VI ha ordenado romper filas por última vez en la Academia para todos estos alumnos.

Tal y como ha destacado el propio Mañueco, para el presidente de la Junta este día ha representado un "honor" por poder acompañar a Felipe VI en la entrega de los Reales Despachos.

De la misma manera, ha subrayado el "orgullo" de León por la Academia y el "compromiso" del Ejército del Aire con España. También ha aprovechado para trasladar su personal enhorabuena a los nuevos sargentos, a quienes ha calificado como el "ejemplo y futuro de nuestro país".

"Castilla y León agradece vuestra entrega, vocación y servicio", ha sentenciado Alfonso Fernández Mañueco a través de las redes sociales.