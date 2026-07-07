Máxima preocupación por el incendio de Espina de Tremor: declarado el nivel 1 y llegan refuerzos de tres provincias

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal originado en la localidad leonesa de Espina de Tremor, perteneciente al municipio de Igüeña, ante el riesgo de que las llamas puedan afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El fuego permanece activo y las causas que lo originaron continúan "en investigación", si bien las primeras informaciones apuntan a la caída de un rayo.

El incendio se inició a las 17.26 horas en esta zona de la comarca de Bembibre, según los datos de la plataforma Inforcyl.

Poco más de una hora después, a las 18.32 horas, la Junta elevó la emergencia al nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial, ante la posibilidad de que el fuego afecte a una importante superficie forestal.

Por el momento no se ha informado de daños personales ni de afecciones a núcleos de población, mientras los equipos continúan trabajando para contener el avance de las llamas.

En las labores de extinción participa un amplio dispositivo compuesto por medios terrestres y aéreos.

El operativo está integrado por tres helicópteros e hidroaviones, una brigada helitransportada de lucha contra incendios (ELIF y BRIF), tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y dos agentes medioambientales, que intervienen de forma coordinada sobre el terreno.

Refuerzos de Zamora, Burgos y Segovia

La Junta ha informado, además, a través de la cuenta oficial Naturaleza Castilla y León en Twitter, de que en el incendio permanecen movilizados medios del operativo Infocal y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Asimismo, ha anunciado que a primera hora de este miércoles se incorporarán convoyes procedentes de las provincias de Zamora, Burgos y Segovia para reforzar las tareas de extinción.

La actualización difundida por el operativo también recoge la evolución prevista de las condiciones meteorológicas.

En el momento de la comunicación se registraban rachas de viento de unos 30 kilómetros por hora.

Para la noche se espera una disminución de la intensidad del viento, con una temperatura mínima de 17 grados y una humedad relativa del 65 %, unas condiciones que podrían favorecer el trabajo de los equipos desplegados.