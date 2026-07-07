El incendio de Ribota avanza hacia Asturias mientras una lengua de fuego en el flanco noroeste amenaza la N-625

Aunque el riesgo para las poblaciones de Ribota de Sajambre y Pío (León) parece controlado, las preocupaciones por el incendio forestal se centran ahora sobre dos puntos críticos. El primero de ellos es el frente que avanza hacia Asturias, mientras que en el flanco del noroeste una lengua de fuego amenaza con provocar desprendimientos hacia la carretera N-625.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Cecopi, en la que se ha acordado mantener el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en nivel 2 "por precaución fundamentalmente" a pesar de que Ribota y Pío "no corren peligro".

En esta línea, Diego ha incidido en que hay que "asegurar el terreno y el perímetro del incendio que está en las cercanías de estas dos localidades", especialmente después de que esta pasada tarde y noche se hayan registrado "reactivaciones continuas".

Respecto al riesgo que concentra la mayor preocupación en estos momentos, es el avance de las llamas hacia el Principado de Asturias, con cuyo operativo han comenzado ya a trabajar conjuntamente para "unificar criterios" de cara a atajar el fuego.

En cuanto al flanco de la zona noroeste, ha explicado que "hay que estar muy pendientes" en lo que afecta al desfiladero de los Beyos porque se encuentra esta lengua de fuego que "puede provocar desprendimientos y llegar a cortar la N-625".

Después de una "noche tranquila" a pesar de las reactivaciones en el perímetro de Ribota y Pío, Eduardo Diego ha reconocido que las condiciones climatológicas no son las idóneas ya que ha habido temperaturas "muy altas y tropicales".

Además, ha avanzado que para la jornada de este martes se esperan tormentas eléctricas, con aire y vientos cambiantes "que pueden complicar el trabajo del operativo".

A nivel de medios, se prevé que trabajen sobre el terreno siete helicópteros, un avión de coordinación y alrededor de 70 efectivos en tierra.

En cualquier caso, a pesar de las condiciones, el principal objetivo de esta jornada es poder rebajar el IGR 2 a nivel 1.