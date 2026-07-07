El fuego de Porqueros obliga a confinar a 60 vecinos e interrumpe la línea ferroviaria entre León y Ponferrada

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio forestal declarado este martes en la localidad de Porqueros, perteneciente al municipio leonés de Magaz de Cepeda, en la comarca de Astorga.

El incendio ha obligado, además, a confinar de forma preventiva a unas 60 personas en la localidad de Brañuelas de Bezacas hasta que las llamas superaron el núcleo urbano, momento en el que pudo recuperarse la normalidad.

El Gobierno autonómico ha adoptado la decisión por la posibilidad de que se produjeran cortes totales o parciales en carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia y en la línea ferroviaria entre León y Galicia como consecuencia del avance del incendio.

Según los datos de la plataforma Inforcyl, el fuego se inició a las 16.55 horas de este martes, 7 de julio, y permanece activo.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que la complicada situación vivida durante la tarde se originó por "múltiples rayos" asociados a una tormenta "fundamentalmente eléctrica".

Una circunstancia que ha provocado varios incendios forestales de forma simultánea impulsados, además, por fuertes rachas de viento.

Según ha indicado, los principales problemas se concentraron en distintos puntos del Bierzo y en la zona de La Cepeda, donde se localiza el incendio de Porqueros.

Diego ha señalado también que uno de los principales objetivos del operativo fue la defensa de la población de Bezacas, donde alrededor de 60 personas fueron confinadas en la escuela mientras las llamas amenazaban el entorno del municipio.

Una vez que el incendio rebasó la localidad y dejó de existir riesgo directo para sus habitantes, el confinamiento fue levantado.

La declaración del IGR 2 ha motivado, además, la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia de León, reunido en la Delegación Territorial para realizar el seguimiento de la evolución del incendio y coordinar las actuaciones de los distintos servicios de emergencia.

Interrupción de la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada

El incendio ha provocado también el corte de la carretera LE-5404 entre Magaz de Cepeda y Villameca, así como la interrupción de la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada.

Como consecuencia de esta incidencia, un tren de viajeros que se encontraba en ruta quedó detenido en Astorga y sus 71 pasajeros han sido trasladados por carretera hasta Ponferrada.

Para hacer frente al incendio, la Junta mantiene desplegado un importante operativo integrado por 16 medios.

En las labores de extinción trabajan un técnico, tres agentes medioambientales o celadores, una cuadrilla terrestre, una autobomba y dos bulldozers.

El dispositivo se completa con tres brigadas helitransportadas ELIF y BRIF y cinco medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones, que concentran buena parte de los esfuerzos para contener el avance del fuego.

De cara a las próximas horas, el delegado territorial ha indicado que durante toda la noche continuarán trabajando los medios terrestres y la maquinaria pesada con el objetivo de perimetrar el incendio y tratar de frenar el avance de su cabeza para favorecer su estabilización durante la jornada del miércoles.

Asimismo, ha manifestado su confianza en que la reapertura de la carretera y el restablecimiento del tráfico ferroviario permitan rebajar el nivel de gravedad del incendio de IGR 2 a IGR 1 si la evolución resulta favorable.

Eduardo Diego ha finalizado explicando que, paralelamente, el incendio forestal declarado en Ribota de Sajambre ha evolucionado favorablemente y ha pasado de IGR 2 a IGR 1, al haber desaparecido el riesgo para la población de Ribota y Pío.

Según ha destacado, la tarde ha estado marcada por una situación "complicada" y "compleja", aunque confía en que el despliegue de medios permita controlar la emergencia en las próximas horas.