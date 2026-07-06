Pintadas con simbología nazi y vandalismo callejero en un municipio de León: la Policía investiga los hechos

Destrozos y pintadas en Villaquilambre en imágenes difundidas por el Ayuntamiento. Fotografías: Ayuntamiento de Villaquilambre.

Villaquilambre es un municipio ubicado en el área metropolitana y alfoz de la capital leonesa, a tan solo seis kilómetros al norte de la capital. Cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 18.905 habitantes.

En el lugar, durante este fin de semana y como ha informado el Ayuntamiento, se han producido “varios actos vandálicos” en unos hechos que “ya han sido puestos en conocimiento de la Policía” que se “encuentra investigando lo sucedido” con la “colaboración de varios vecinos que vieron los incidentes”.

Se han registrado varias roturas de mobiliario público, como se puede ver en las imágenes y también pintadas con simbología nazi en la cartelería de las piscinas municipales en la que se podía leer “anti-antifas muerte”.

Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre han querido recordar que “los espacios públicos, el mobiliario urbano y las instalaciones municipales son de todos”.

Han añadido que “detrás de cada banco roto, cada pintada o cada desperfecto hay un coste que termina pagando toda la ciudadanía”.

Desde el Ayuntamiento del municipio leonés han finalizado con un “cuidar Villaquilambre es una responsabilidad compartida”.