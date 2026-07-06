Jaime Santos, profeta en su tierra, triunfa como mejor jugador de ajedrez en León: “Cada edición se supera"

Imagen de la entrega de premios del Magistral de Ajedrez de León. Fotografía: Ayuntamiento de León.

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León colabora, cada año, con el Magistral de Ajedrez Ciudad de León, una cita que este lunes ha clausurado su edición número 34.

Lo ha hecho con un ganador leonés como es Jaime Santos. Se trata de la segunda vez que se hace con el primer puesto del pódium de la gran cita del ajedrez en la capital leonesa.

Todo, dentro de un evento que acoge a los mejores jugadores del mundo de esta disciplina deportiva.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha participado en la clausura y entrega de premios del Magistral, ocasión que ha aprovechado para poner de manifiesto la importancia de este torneo para la capital leonesa.

“Cuando uno lee las crónicas sobre estas jornadas y ve la vinculación de León, cultura, deporte y ajedrez no puede sentirse más que satisfecho por la consolidación de un proyecto que nos permite disfrutar en directo del mejor ajedrez del mundo, poder conocer y ver demostrar su habilidad a cuatro de los mejores jugadores internacionales y participar de las decenas de actividades paralelas que, en torno al Magistral, se organizan cada año”, ha afirmado Diez.

La entrega de premios se ha celebrado en el Hotel Barceló Conde Luna y ha estado dirigida por el periodista especializado en ajedrez Leontxo García.

El alcalde de León ha felicitado al ganador, Jaime Santos, de quien ha asegurado ser “muy fan” y también muy consciente “de la presión que tiene por jugar en casa como anfitrión”. Por una indisposición, ha sido su madre la encargada de recoger el premio.

“El Magistral de Ajedrez Ciudad de León sigue y seguirá siendo uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes que organiza la ciudad y así lo refrendan un año más la calidad de sus participantes y, sobre todo, la longevidad que suma”, ha afirmado José Antonio Diez.

Además, ha aprovechado para felicitar públicamente a los organizadores de la cita porque “en cada edición superan el alto listón de calidad que se impuso desde el principio y también porque han conseguido que toda la ciudad viva, de una u otra manera, este Magistral”.

Diez ha incidido en la colaboración del Ayuntamiento de León con el Magistral de Ajedrez. “Estoy seguro de que el Magistral sumará nuevas ediciones en León y que desde el Ayuntamiento estaremos ahí para apoyarlo porque el deporte y la cultura serán siempre ejes fundamentales de nuestro proyecto de ciudad”.