Desconfinan a la población de Ribota tras frenar el avance del incendio hacia el pueblo, pero sigue en nivel 2: "Es complejo"

Tras complicarse la situación en el incendio forestal este pasado domingo, 5 de julio, de Ribota de Sajambre (León), los trabajos durante la tarde y esta pasada noche han permitido dar un pequeño alivio a la población.

Y es que el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha decretado el desconfinamiento de la población después de conseguir los efectivos del operativo frenar el avance de las llamas hacia el pueblo, que era la principal preocupación hasta ahora.

La evolución, tal y como ha avanzado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo de Diego, además, es favorable, pero el Índice de Gravedad Potencial (IGR) se mantendrá en nivel 2.

Esto se debe a que se trata de un "incendio complejo y difícil, en un terreno muy adverso". Precisamente, ha explicado que de los siete medios aéreos que trabajan en el lugar son "helicópteros fundamentalmente porque es una zona muy complicada, muy compleja e impide que podamos usar aviones para descargar agua".

Esto es porque su utilización "puede provocar desprendimientos como ya hemos tenido a lo largo de la pasada semana". Cabe recordar que este incendio se declaró el pasado 26 de junio y permanece activo desde entonces, agravándose este domingo.

Ahora, los trabajos se concentran en el frente que avanza hacia la localidad de Pío. "Se va a trabajar en ese perímetro ,para intentar frenar ese avance", ha precisado De Diego.

Además de los medios aéreos mencionados, sobre el terreno también trabajan 91 efectivos terrestres. La decisión de mantener el IGR 2 a pesar de desaparecer la amenaza a la población viene propiciada por la "evolución que se espera a lo largo del día de hoy".

"Temperaturas de hasta 35 grados, humedades muy bajas por debajo del 20% y, aunque el viento la verdad que no va a ser muy alto, es una zona compleja, con una climatología adversa", ha incidido el delegado territorial.

Es esta evolución hacia el pueblo de Pío, aunque en estos momentos "no existe ningún peligro", lo que también refuerza la idea de mantener el nivel de gravedad.

También porque la pendiente "sigue siendo muy elevada", con dificultades para los equipos terrestres. "De momento, la visibilidad es buena y pueden actuar los helicópteros, aunque las condiciones pueden ser cambiantes a lo largo del día por un proceso de inversión térmica", han recalcado.

Además, también se espera un posible paveseo durante este lunes, haciendo que este hecho pueda "dificultar su extinción al abrirse nuevos focos".