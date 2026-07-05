Muere Ponderoso, el oso que pasó sus últimos meses en Alemania tras 33 años de cautividad en León

Ponderoso, el oso que pasó 33 años en cautividad en El Coto Escolar de León junto a su compañera Luna, falleció este sábado en el santuario Gnadenhof für Bären en Bad Füssing (Múnich), donde vivían desde finales de julio del pasado año, tras ser trasladados allí desde el recinto leonés.

La responsable provincial del partido animalista, Pacma, que impulsó la operación, Natividad Franco, expresó su tristeza por el fallecimiento del plantígrado, que se adaptó sin problemas a su nueva residencia.

“Le hemos podido dar durante un año una vida digna y feliz, en un entorno apropiado para ellos, con una alimentación adecuada y cuidados veterinarios. Ha disfrutado un año”, manifestó en declaraciones a Ical.

Ahora Luna pierde a su compañero de vida y compartirá el resto de la suya con el grupo de osos que alberga el santuario, que acoge a más de 500 animales de diferentes especies rescatados de situaciones de maltrato o abandono.