Encuentran el cadáver de un hombre en el paseo del río Sil de Ponferrada

El río Sil a su paso por Ponferrada, en una imagen de archivo César Sánchez ICAL

Un hombre ha aparecido muerto a primera hora de esta mañana en un banco situado en el paseo del río Sil de Ponferrada, entre los puentes Celso Gavela y el del Centenario.

Según las primeras investigaciones, todo apunta a un fallecimiento por causas naturales.

Un ciudadano, que paseaba por la zona, se percató de que el hombre no se movía, por lo que avisó a la Policía Municipal, que movilizó también a agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar de los hechos.

Allí solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según los primeros datos, se trata de un transeúnte que residía en la calle, conocido en la ciudad.

Su cadáver no presenta signos de violencia y, a falta de la realización de la autopsia, todo parece indicar que ha fallecido por causas naturales.