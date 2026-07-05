Sube a nivel 2 el incendio de Ribota de Sajambre por grave riesgo para la población y bienes no forestales

El incendio de Ribota de Sajambre, en la provincia de León Naturaleza Castilla y León

La Junta declaró este sábado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal que se inició el pasado 26 de junio en Ribota de Sajambre (León), según informa a través del perfil Naturaleza Castilla y León en la red social X.

La declaración de nivel 2 se debe a que el fuego puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

A consecuencia del humo del incendio, está cortada la N-525 en el punto kilométrico 127,2 dentro del término municipal de Oseja de Sajambre.

El fuego, según la Junta, requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados. Además se estima que se puede tardar más de 12 horas en perimetrarlo.