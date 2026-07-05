"La próxima marcha, hasta el despacho de Óscar Puente": cientos de personas piden la llegada del tren FEVE a León

Cientos de personas acuden al final de la marcha reivindicativa de la Plataforma en Defensa de Feve a su llegada a León Peio García ICAL

Cientos de personas secundaron este domingo la convocatoria de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León para participar en el último tramo de la marcha reivindicativa que iniciaron el martes 30 de junio en la localidad palentina de Guardo.

Una manifestación en la que se han lanzado lemas como "la próxima marcha, hasta el despacho de Óscar Puente".

El objetivo de la iniciativa es exigir la llegada del tren a la Estación de Matallana y rechazar el proyectado tapado de las vías.

La etapa final discurrió entre Garrafe de Torío y el apeadero de La Asunción de la capital, desde donde los presentes iniciaron el recorrido hasta la Estación de Matallana, en el centro de la ciudad.

La presidenta de la Plataforma, Isabel López, expresó el agradecimiento del colectivo al apoyo recibido.