Castilla y León pedirá en el Consejo de Política Fiscal iniciar "desde cero" la reforma de la financiación autonómica

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera Juan Lázaro ICAL

La Junta de Castilla y León pedirá este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que integran Gobierno y comunidades, iniciar "desde cero" la reforma del sistema de financiación autonómica y retirar el borrador sobre la condonación de la deuda.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, utilizará el capítulo de ruegos y preguntas para tratar estos asuntos porque no figura en el orden del día enviado por el Ministerio de Hacienda.

El departamento prevé informar a las comunidades autónomas sobre el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, que servirán para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En ese sentido, el consejero de Castilla y León, según adelantó este jueves en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, volverá a rechazar la “mal llamada” propuesta de condonación de la deuda.

Para la Junta no es más que la "mutualización" de los 'números rojos' de algunas comunidades, o la propuesta de financiación, que como recuerdan en el Ejecutivo autonómico fue pactada por el Gobierno con ERC, ni siquiera una comunidad, y que ahora pretende extender al resto.

Igualmente, este encuentro servirá a la Junta para conocer con más precisión algunas variables necesarias para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, que ya han iniciado con la publicación de la orden que dirige los trabajos.

Además, aunque no está previsto inicialmente, el Gobierno podría adelantar también las entregas a cuenta que prevé para el próximo ejercicio, si bien recientemente ya trasladó una primera estimación.

Calendario

Después de informar al CPFF del techo de gasto y de los objetivos de déficit el lunes, el Gobierno aprobará esas cifras en el Consejo de Ministros, previsiblemente en el del 7 de julio.

El siguiente paso será remitir al Congreso de los Diputados el techo de gasto y los objetivos de déficit. Sin embargo, únicamente estos últimos deberán ser sometidos a votación parlamentaria.

La intención del Ejecutivo es que en julio se puedan aprobar los objetivos de déficit y ya “a la vuelta de verano” presentar el proyecto de los PGE de 2027.

Para ello, el Gobierno deberá negociar las cuentas públicas con los demás grupos políticos, en un arco parlamentario muy fragmentado y cada vez más tensionado.

Cuadro macroeconómico

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha ido avanzando en los pasos para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

A comienzos de junio, Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que obligaba al resto de Ministerios a presentar sus prioridades presupuestarias y proyectos para 2027 antes del 29 de junio.

Otro de los hitos fundamentales para los PGE se dio el lunes 29, cuando el Consejo de Ministros aprobó el nuevo cuadro macroeconómico, que ya incorporó las novedades del real decreto de medidas de respuesta a la guerra en Irán y todos los datos económicos que se han conocido desde noviembre de 2025, cuando se revisó por última vez el cuadro macro.

El Gobierno revisó cuatro décimas al alza el PIB español para 2026, hasta el 2,6 por ciento, y una décima al alza para 2027, hasta el 2,2 por ciento.

También incluyó perspectivas hasta el 2029, con una estimación del 2,1 por ciento para 2028 y un dos por ciento para 2029. El cuadro macro 2026-2029 contó con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).