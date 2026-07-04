De León al mundo: 180 graduados de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE afrontan los retos globales

Ceremonia de graduación de la promoción 2022-26 en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, este viernes Universidad de León

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) celebró este viernes la ceremonia de graduación de la promoción 2022-26 con un acto académico solemne en el que se impuso la beca a los graduados en los títulos de ‘Biología’ (64), ‘Biotecnología’ (53), y ‘Ciencias Ambientales’ (33).

Y también al alumnado que concluyó con éxito sus estudios de los Másteres Universitarios en ‘Investigación en Biotecnología y Biomedicina’ (9), en ‘Riesgos Naturales’ (8) y en ‘Investigación de la diversidad botánica y zoológica’ (13).

La ceremonia se desarrolló en el Aula Magna San Isidoro del Edificio El Albéitar, presidida por el Vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad González, la Decana, Laura López Campano y las vicedecanas Ana Isabel González Cordero y Michal Letek Polberg.

Ello en una sala que registró un lleno total por la presencia de familiares y amigos de los nuevos graduados.

En sus palabras de bienvenida, el vicerrector, se mostró satisfecho por celebrar "el esfuerzo que os ha traído hasta aquí, vuestra constancia, vuestra capacidad de superación y el compromiso que habéis demostrado durante todos estos años para alcanzar una meta que, estoy seguro, recordaréis siempre con orgullo".

Julio Abad comentó que se trata de "una nueva generación de profesionales que contribuirá, desde la ciencia, a afrontar algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo".

Y concluyó su intervención animándoles a que lleven siempre el nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, "que representa uno de los grandes bastiones de nuestra Universidad".

A continuación, intervino el profesor José Luis Acebes, catedrático de Fisiología Vegetal, que impartió una conferencia titulada ‘Cuando las plantas rompen las normas.

Revisitando el concepto de planta’, en la que realizó un interesante recorrido por algunas de las más peculiares características del mundo vegetal.

Una Facultad reconocida

Al término de la conferencia tuvo lugar el acto de entrega de becas e insignias a los 180 integrantes de las promociones de grados y másteres.

En representación de sus compañeros, hablaron Inés Sanz Sanz y Juan Ivars Aceña (Biología), Teresa Álvarez Hernández y Sara García Barbero (Ciencias Ambientales), y Antonio Quintela Rega (Biotecnología).

En sus alocuciones, recordaron con cariño su paso por la facultad, su trato con los profesores, y provocaron las risas y también la emoción de sus compañeros con las anécdotas que relataron.

En su turno de palabra, la decana destacó el reconocimiento y gran prestigio de la facultad, que en los últimos años permanece en las primeras posiciones del ranking nacional de los mejores centros para cursar los grados que imparte.

“Además, -apuntó- tenemos multitud de ejemplos de egresados líderes en su campo de investigación, o con puestos de liderazgo en sus ámbitos profesionales”.

Laura Campano citó al exalumno César de la Fuente, “uno de los innovadores más importantes del mundo, por ‘digitalizar la evolución’ para crear nuevos medicamentos que pueden salvar millones de vidas”.

También a Sara García Alonso, seleccionada por la Agencia Espacial Europea para su promoción de astronautas, y al ambientólogo Alberto Acedo Bécares y la bióloga Cristina Viéitez Manrique, como otros ejemplos de excelencia.

Tras felicitar a las familias de los graduados, Campano se refirió a los “años de aprendizaje, las horas de estudio, las prácticas de laboratorio, los trabajos, las salidas al campo, los exámenes superados, la incertidumbre, el esfuerzo sostenido, la capacidad para levantaros y superar los errores, y las veces que pensasteis que no llegaríais aquí”.

Los retos del mercado laboral

Para concluir, deseó a todos los integrantes de la promoción “muchos éxitos a lo largo de vuestra vida, tanto desde el punto de vista profesional como personal”, al tiempo que insistió en que la facultad “seguirá siendo siempre vuestra casa. Volved cuando queráis”.

El último turno de palabra correspondió a Julio García Abad que se dirigió a los nuevos graduados para decirles que están “sobradamente preparados para afrontar los retos del mercado laboral".

"Habéis aprendido a pensar con criterio, -señaló-, a cuestionar, a analizar la realidad con rigor y a buscar soluciones desde el conocimiento. Y esa será siempre vuestra mayor fortaleza”, añadió.

La interpretación del ‘Gaudeamus Igitur’ y un vino español servido en el vestíbulo de El Albéitar puso punto final a la ceremonia.