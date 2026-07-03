León abre otra semana cultural con 'Roma en el espejo' e impulsa la Medalla de Oro para la Cámara de la Propiedad

León abre una nueva semana cultural con 'Roma en el espejo' e impulsa la Medalla de Oro para la Cámara de la Propiedad Urbana

León estrenará la próxima semana una nueva propuesta dentro del Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo*.

Tras la clausura del ciclo *Poemas en el Claustro*, el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo volverá a convertirse entre el 7 y el 11 de julio en escenario de música, teatro, humor y poesía con el regreso de *Roma en el espejo*, una programación que invita a mirar el pasado romano de la ciudad desde una perspectiva contemporánea.

Organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y coordinado por el poeta leonés Víctor M. Díez, el ciclo propone cinco espectáculos que combinan patrimonio y creación artística actual en uno de los espacios más singulares del verano cultural leonés.

La programación arrancará el 7 de julio con *Músicas de Oriente Medio*, un concierto de Cardamom Trío junto a Linda Al-Ahmad, que recorrerá diferentes tradiciones musicales orientales a través de sus ritmos e instrumentos.

Un día después llegará el teatro con Mala vida y peor muerte de Ricardo III de Producciones Excéntricas, una revisión en clave de humor del personaje inmortalizado por Shakespeare, protagonizada por Evaristo Calvo.

El humor tomará el relevo el 9 de julio con *Fuga en Mi Renol*, de Miguelón Puro Teatro, una propuesta de comedia musical que apuesta por la irreverencia y el absurdo.

El 10 de julio será el turno del músico Víctor Coyote, que repasará su trayectoria en solitario en el espectáculo *El propio*, incluyendo una canción inédita.

El ciclo concluirá el 11 de julio con una propuesta de marcado acento leonés.

El dúo Cajabaja, formado por Rodrigo Martínez y Víctor M. Díez, presentará Bocamina, un montaje que fusiona música, poesía y testimonios para recuperar la memoria de la minería leonesa a través de relatos, canciones tradicionales y textos de diferentes autores vinculados al mundo del carbón.

Todas las actuaciones comenzarán a las 20:30 horas en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo. Las entradas, con un precio de dos euros, ya pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma de venta de entradas del festival y también estarán disponibles en la taquilla del recinto desde una hora antes de cada espectáculo.

Reconocimiento institucional

En el ámbito institucional, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes iniciar la tramitación para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Cámara de la Propiedad Urbana de León, la máxima distinción honorífica del municipio.

La propuesta, impulsada por la Alcaldía, reconoce la trayectoria de una institución fundada en 1923 y su aportación durante más de un siglo al desarrollo urbano, económico y social de la ciudad, así como su colaboración permanente con el Ayuntamiento y su labor en defensa de la vivienda y la seguridad jurídica.