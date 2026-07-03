Un boleto sellado en un pueblo de León reparte miles de euros en la Bonoloto

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de León. Un boleto validado en el despacho receptor de Villacedré, en el municipio leonés de Santovenia de la Valdoncina, ha sido premiado con 44.549,28 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 3 de julio.

El boleto leonés es uno de los cinco acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) registrados en toda España. Los otros premios de esta categoría se validaron en Girona, A Cañiza (Pontevedra), Madrid y San Sebastián (Gipuzkoa).

El resguardo premiado fue sellado en el Despacho Receptor nº 45.910, situado en la calle Real, número 45, de Villacedré.

En esta ocasión no hubo acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el bote sigue creciendo. Según Loterías y Apuestas del Estado, en el próximo sorteo un único ganador de la máxima categoría podría hacerse con 5,5 millones de euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 5, 16, 12, 41, 4 y 49, con el 2 como número complementario y el 2 como reintegro.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.584.640 euros.