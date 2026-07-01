Mata con un machete a una mujer de 38 años en Camponaraya: ha sido detenido y se investiga si tenían relación

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil Imagen de archivo.

Un hombre de 64 ha sido detenido en madrugada de este miércoles, 1 de julio, como presunto autor del homicidio de una mujer de 38 años, a la que atacó con un machete, como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recibieron el aviso de un presunto homicidio en un chalé de la localidad berciana por lo que la Guardia Civil se ha desplazado al lugar de los hechos de madrugada.

Los agentes se encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba una herida causada por el machete y detuvieron al hombre de 64 años.

La Subdelegación del Gobierno ha añadido que la investigación permanece abierta y que “desconoce en este momento si la víctima y el presunto agresor mantenían algún tipo de relación familiar o sentimental”.