Robles destaca la labor de la unidad de drones de la UME en León, donde se prevé duplicar el personal antes de acabar 2026

Margarita Robles visita la unidad de drones de la UME en León Ministerio de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este martes, 30 de junio, la labor de la unidad de drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) situada en León y que, precisamente, prevé duplicar su personal antes de que acabe el presente año.

Durante una visita a las instalaciones, Robles ha comprobado in situ la flexibilidad de esta unidad para actuar en medio aéreo, terrestre y acuático, siendo esta una de sus cualidades estrella.

La responsable del departamento de Defensa del Estado español ha descubierto cómo esta unidad de drones se ha convertido en la referencia para intervenciones de cualquier índole.

Aquí, ha conocido desde equipos pequeños a unidades mixtas, que luego se traduce en actuaciones en situaciones como los incendios o en casos de clima adverso, como nevadas intensas, para abrir viales con palas empujadoras y fresadoras.

Actualmente, la unidad está compuesta por 38 militares pero, de forma progresiva y hasta final de año, se aumentarán sus efectivos hasta llegar a los 85.

En la sede en León de esta unidad de la UME hay cinco drones terrestres y ocho acuáticos y aéreos, a los que hay que sumar los repartidos por el resto de batallones.

En total, el material operativo asciende a los 73 drones, que hacen de la UME punta de lanza en el uso de este tipo de capacidades.

Margarita ha destacado el trabajo y capacidad de adaptación de la UME, "a cualquier situación, siempre con una preparación digna de elogio".

Precisamente, se ha referido al personal desplegado en Venezuela con motivo de los fatídicos terremotos, pudiendo además hablar con algunos de ellos a través de videoconferencia.

"Son ustedes unos profesionales excepcionales. Y a esa profesionalidad se suma, además, empatía, alma y corazón en todo lo que hacen", ha explicado.

En este sentido, ha ensalzado como "tranquilizador" saber que "están ahí, siempre". "Hay una carga emocional en todo lo que hacen y demuestran una fortaleza que nos hace sentir tremendamente orgullosos", ha incidido.

Robles ha estado acompañada durante la visita del teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos.