León convierte la capilla de Santa Nonia en un museo de verano de su Semana Santa

José Antonio Diez participa en la presentación de una nueva edición del Museo de Verano de la Semana Santa de León Ayto León

Aunque ya quedó atrás, la Semana Santa de León también se puede vivir en verano gracias a una de las citas más consolidadas dentro del calendario de actividades estivales en la ciudad leonesa.

El Museo de Verano de Semana Santa regresa una vez más a la capilla de Santa Nonia para mantener el sentimiento por esta época a lo largo de todo el año fruto de la colaboración del Ayuntamiento de León con las cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

Ambas tienen la sede canónica en la capilla de Santa Nonia. Durante el acto de presentación han participado el alcalde de León, José Antonio Diez, la concejala de Turismo, Mercedes Escudero, el abad de las Angustias y Soledad, Roberto Canuria, el de Dulce Nombre, Miguel Urdiales, y el consiliario de ambas penitenciales, Manuel Fláker.

De esta manera, la capilla de Santa Nonia se convertirá de nuevo en la sala expositiva con el patrimonio de ambas cofradías entre el 2 de julio y el 28 de agosto. El horario del museo es de lunes a viernes de 11:30 a 14:00 y de 18:30 a 20:30 horas.

El primer edil leonés ha subrayado que esta iniciativa, que comenzó en 1997, tiene una importancia para la ciudad que permite "dar a conocer y poner en valor más si cabe nuestro patrimonio vinculado a la Semana Santa, a nuestras tradiciones y a nuestra historia".

Este museo veraniego expondrá las tallas más emblemáticas de las dos cofradías. La de Dulce Nombre pone a disposición de la muestra la de Madre Dolorosa, obra del escultor Víctor de los Ríos.

Junto a ella estarán varios elementos que forman parte de su patrimonio procesional y artístico, como el manto estrenado en 1952, el palio, el corazón atravesado por puñales o la diadema.

Por su parte, Angustias y Soledad hará lo propio con la talla del Santo Cristo, una obra anónima del siglo XVI, que en la procesión del Santo Entierro sale acompañada por la Escolta de Honor del Mando de Artillería de Campaña (MACA).

Al respecto, se mostrará el guion general del MACA con el corbatín de la cofradía que le impusieron el pasado mes de mayo.