Impulso a la imagen de la Audiencia Provincial de León, cuya fachada será renovada al completo

La Audiencia Provincial de León sufrirá un pequeño lavado de cara tras aprobarse la restauración de la fachada en la Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y reunida en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

El encuentro ha servido para autorizar las obras de inspección, consolidación y restauración de la portada de la conocida como Casona o Palacio de los Ceas, del siglo XVI, que ha sido objeto de numerosas transformaciones arquitectónicas a lo largo del tiempo por los diferentes usos que se le han dado al inmueble.

La portada original fue sustituida por la que ahora se pretende reparar, que procedía de la Real Fábrica de Hilados y que se llamaba Puerta de la Reina y fue construida a mediados del siglo XVIII.

En 1948 la portada fue desmontada y llevada piedra a piedra a su actual ubicación en el Palacio de la Audiencia Provincial, que posteriormente se inauguró dos años más tarde.

La documentación que se ha incluido contempla un diagnóstico de las patologías de la portada, junto a fotografías, un apartado en el que se describe la metodología de actuación y una propuesta a llevar a cabo.

Desde la Comisión de Patrimonio se ha recordado que todas las actuaciones que afecten a la portada se llevarán a cabo bajo la supervisión técnica de un experto en restauración que indique los ensayos, catas y pruebas previas necesarias para garantizar la idoneidad de las intervenciones.

Las reintegraciones que se hagan deben ser puntuales, llevándose a cabo solo en aquellas áreas en las que no se pueda realizar una lectura de los elementos perdidos.

Las zonas reintegradas con mortero tienen que diferenciarse ligeramente de la dolomía de Boñar, tal y como marcan los criterios actuales de restauración.

Asimismo, durante los trabajos se deberán documentar gráficamente las zonas de aplicación de las diferentes intervenciones que se realicen, además de los métodos de limpieza a usar en cada una de ellas.

Para las zonas escultóricas de la fachada está recomendado que se utilice el láser.

La sesión también ha servido para autorizar la intervención en azulejerías, yeserías y pinturas murales del Palacio de los Condes de Vega, en Grajal de Campos, de la mano de los alumnos del Grado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de pintura.