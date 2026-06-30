Estabilizan el incendio de Pradela, que ya no supone un riesgo ni para personas ni bienes no forestales

El incendio forestal de Pradela, en el municipio leonés de Trabadelo, da un importante respiro a los vecinos después de que el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León decretase el descenso a nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGP).

Esto significa que ya no existe riesgo para la población ni bienes distintos a los de la naturaleza forestal y que se considera que el incendio puede ser controlado con los medios propios previstos en el Plan Infocal de Castilla y León.

Con esta declaración, además, llega el anuncio oficial de que se ha logrado estabilizar en su conjunto todo el incendio forestal. Después de declararse el pasado 24 de junio, el fuego llegó a alcanzar el nivel 2 del IGP el pasado día 27.

Se decretó, además, el confinamiento de la población ante el riesgo que existía. El peligro, al menos por el momento, parece controlarse y los vecinos comienzan a recuperar la normalidad poco a poco.

Las causas probables que se achacan al incendio son un episodio de tormentas con rayos que pudieran propiciar que parte de la maleza del monte comenzase a prenderse hasta desencadenar el fuego.

Actualmente, trabajan un total de 16 medios sobre el terreno, entre personal, medios terrestres y aéreos. Aunque son datos que evolucionarán con los días, el fuego ha afectado aproximadamente a una superficie de 350 hectáreas.