Denuncian el vertido de aguas fecales directamente al campo por la avería de un colector en un pueblo de León

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este martes, 30 de junio, el vertido de aguas fecales directamente al campo en Corbillos de la Sobarriba a raíz de una avería en un colector de aguas que habría sufrido una incidencia en uno de sus registros por la presión acumulada en la ed.

Así lo ha denunciado el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de Valdefresno, del que depende la localidad, a quien ha trasladado la situación de "grave deterioro medioambiental".

Tal y como han apuntado en un comunicado remitido a los medios de comunicación, el vertido de estas aguas fecales en plena época estival implica un "evidente riesgo para la salubridad y el medio ambiente".

Asimismo, consideran que se "pone de manifiesto, una vez más, las graves deficiencias que arrastra el sistema de saneamiento del municipio".

Para la UPL, este suceso "no es un hecho aislado" porque en diferentes puntos del municipio continúan produciéndose "episodios de vertidos y filtraciones de aguas residuales al terreno".

"Evidencia la necesidad de una revisión urgente y profunda de la red de saneamiento", han precisado desde la formación política en su escrito.

En este sentido, califican de "inadmisible" la inexistencia de una "solución definitiva después de dos décadas" a un problema que "afecta tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de los vecinos".

"No se puede seguir permitiendo que las aguas fecales acaben en fincas y terrenos agrícolas mientras las administraciones miran hacia otro lado", han añadido.

Además, tildan de "especialmente preocupante" que todo ello coincida con el "importante crecimiento urbanístico que está experimentando el entorno de Las Lomas-Corbillos", zona donde se han reactivado distintas promociones de viviendas.

"Resulta imprescindible adaptar las infraestructuras de saneamiento a ese incremento de población antes de continuar autorizando nuevos desarrollos urbanísticos", han recalcado.

Por último, han exigido al equipo de gobierno de PP-PSOE en Valdefresno que "actúe de manera inmediata para reparar el colector averiado, adopte medidas que eviten nuevos vertidos y planifique de forma urgente las mejoras necesarias para la red de saneamiento para evitar que esta situación vuelva a repetirse".