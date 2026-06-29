La cultura toma León este verano con más de 100 actividades y la Reina Urraca como protagonista

León volverá a convertir sus calles, plazas y espacios históricos en escenario cultural este verano. El Ayuntamiento ha presentado este lunes la programación del Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, que reunirá más de 100 actividades repartidas en más de una veintena de ciclos.

La cita llega bajo el lema ‘El poder de la cultura’ y con la Reina Urraca I de León como protagonista simbólica, coincidiendo con el 900 aniversario de su muerte.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha destacado que el festival mantiene la línea de años anteriores, aunque suma novedades como el ciclo ‘Nuevas Dramaturgias’ y la programación en formato audio para hacerla más inclusiva y accesible.

“La cultura es de todos y como tal tenemos que hacer que llegue a cuantos más sea posible. Y nuestro empeño es que, además, sea de calidad”, ha señalado Aguado, que ha defendido la cultura como “herramienta de encuentro, conocimiento y acceso universal”.

El festival se desplegará por distintos puntos de la ciudad, desde el Jardín Arqueológico de la Casona de Puerta Castillo y la Estación Histórica del Ferrocarril hasta el Claustro de la Catedral, Puerta Obispo, Santo Martino, el paseo Quintanilla o el parque de Quevedo.

La programación incluye ciclos como Poemas en el Claustro, Roma en el Espejo, Música por los rincones, Danza en el Camino, Nuevas Dramaturgias, el VI Seminario Internacional de Jazz, Cine de Verano, León Street Music, Noches de Humor, Teatro Clásico, Verano Flamencos, Circo Contemporáneo, Festival SONDA, Clown y León Jam, entre otros.

A ellos se suman el Jardín de las Artes, todos los sábados, y la exposición ‘Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara’, en El Palacín. Aguado ha definido la propuesta como “un festival de festivales”.

La mayoría de las actividades serán gratuitas. Solo algunas de las propuestas celebradas en La Casona de Puerta Castillo tendrán entrada, con precios de entre 2 y 3 euros, salvo dos conciertos de flamenco, que costarán 10 euros.

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla de La Casona una hora antes del inicio de las actividades y también por internet desde las 10.00 horas de este martes 30 de junio.

El festival arrancará este martes con el ciclo ‘Poemas en el Claustro’, que se celebrará los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, a las 20.30 horas, en el Claustro de la Catedral, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La primera cita será ‘Piano para una voz’, de Raquel del Val Serrano y Sol Gómez Arteaga. Después llegarán ‘La poética de la canción’, ‘La vida alrededor. Rumor y pulso’ y ‘En bandada, libres’.

El siguiente ciclo será ‘Roma en el espejo’, del 7 al 11 de julio, en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo, con cinco actuaciones de música, teatro, humor y poesía.

La imagen de esta edición mira también a la historia de León. La Reina Urraca I protagoniza el cartel diseñado por Raquel Ordóñez Lanza, elaborado a partir de un collage manual enriquecido con procesos digitales.

El diseño presenta a la reina desde una mirada cercana, dinámica y contemporánea, como símbolo de participación, identidad colectiva y diálogo entre distintas voces.

León se prepara así para un verano marcado por la cultura, con una programación que llenará la ciudad de música, poesía, teatro, danza, cine, humor y patrimonio.