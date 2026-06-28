Identifican a dos menores por un incendio en San Andrés del Rabanedo: el ayuntamiento les pasará la factura de bomberos

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, ha identificado a dos menores como presuntos autores de un incendio declarado en la noche de este sábado en la calle Limonar de Cuba, en la conocida como parcela del Molino, según informa la agencia ICAL.

El aviso se recibió en torno a las 21.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de León, que trabajaron para controlar las llamas.

El fuego afectó a una zona de vegetación y pudo ser extinguido sin que se registraran daños personales.

Sin embargo, la intervención no terminó ahí. Sobre la 1.00 horas de la madrugada, el incendio se reavivó y fue necesaria una nueva actuación de los servicios de emergencia para sofocarlo de forma definitiva.

Las gestiones realizadas por la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, junto con la colaboración ciudadana, permitieron identificar a dos jóvenes como presuntos responsables de los hechos.

Por estos hechos se han instruido las correspondientes diligencias.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha señalado que, una vez se determine el coste de la intervención realizada por el Servicio de Bomberos, iniciará los trámites oportunos para repercutir dicho importe a los responsables del incendio, conforme a la normativa vigente.