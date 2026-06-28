Confinan a los diez vecinos de Cela por el incendio de Pradela, elevado a nivel 2 por amenaza "seria" a Sotelo

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 en el incendio forestal de Pradela, perteneciente al municipio leonés de Trabadelo, en la comarca de El Bierzo, por amenaza "seria" a poblaciones.

El motivo concreto de la elevación a nivel 2 es la amenaza a Sotelo, otra de las localidades del municipio, una situación que exige medidas de socorro a la población o de protección de bienes, según recoge Ical.

Además, tras la reunión del Cecopi, se ha decidido confinar de forma preventiva a los diez vecinos de la localidad de Cela, también en el término municipal de Trabadelo.

No obstante, la Junta de Castilla y León asegura que, en estos momentos, no existe peligro para la población después de que los equipos de extinción hayan trabajado con fuego técnico en la zona.

Según la información facilitada por la Consejería, el riesgo se ha superado, aunque el incendio continúa activo y mantiene movilizados a numerosos medios de extinción.

Se da la circunstancia de que la declaración de nivel 2 llega menos de una hora después de que la Junta volviera a elevar este fuego a Índice de Gravedad Potencial 1, tras haberlo rebajado a nivel 0 durante la mañana.

Ese nivel 1 se había decretado por la necesidad de adoptar medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

El incendio se originó en la tarde del miércoles, a las 21.25 horas, a consecuencia de la caída de un rayo.

Horas después, en torno a las 4.00 horas de la madrugada, la Junta lo elevó por primera vez a nivel 1 del IGR por requerir medidas de protección para personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

La evolución posterior permitió rebajar la situación a nivel 0 durante la mañana, aunque el cambio de condiciones y la amenaza a núcleos de población obligaron después a activar de nuevo el nivel 1 y, poco después, el nivel 2.

En la zona trabajan actualmente un técnico, cinco agentes medioambientales y celadores, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer y un helicóptero, que se retira con la entrada de la noche.

En las labores nocturnas de extinción permanecen desplegadas unas 50 personas, entre ellas tres cuadrillas de tierra, dos autobombas, tres bulldozers, dos agentes medioambientales y un técnico, según la información trasladada por la Consejería.

La prioridad del operativo pasa ahora por consolidar el trabajo realizado con fuego técnico, vigilar la evolución del incendio durante la noche y evitar que las llamas vuelvan a comprometer la seguridad de las localidades próximas.

La Junta mantiene actualizada la información sobre este incendio a través de los canales oficiales de Infocyl.