Un rebaño de 2.500 ovejas obligará a cortar el tráfico en León este lunes

Los cortes afectarán a diferentes vías desde Puente Castro hasta Trobajo del Camino entre las 6:45 y las 11:00 horas Ayuntamiento de León

León vivirá este lunes una estampa poco habitual en plena ciudad. Un rebaño de cerca de 2.500 ovejas atravesará diferentes vías del municipio en su recorrido desde Puente Castro hasta Trobajo del Camino, lo que obligará a establecer restricciones de tráfico durante la mañana.

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de que los cortes se producirán el lunes 29 de junio entre las 6.45 y las 11.00 horas, coincidiendo con el paso del rebaño ovino.

Las restricciones afectarán a la carretera de Villarroañe, la travesía Cirujano Rodríguez, la avenida de La Lastra, la avenida de San Froilán, la calle La Flecha, la calle Los Aluches, la avenida Carrero Blanco, la carretera de Vilecha, la avenida Fernández Ladreda, la avenida Portugal y la avenida Agustinos de León en dirección a Trobajo del Camino.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas zonas durante la franja horaria prevista y utilizar vías alternativas para sus desplazamientos.

Los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y por la fluidez del tráfico mientras se desarrolla el paso del rebaño.