El Ayuntamiento de León tramita 1.032 informes para que personas inmigrantes puedan regularizar su situación

El alcalde de León, José Antonio Díez, durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

El Ayuntamiento de León ha emitido 1.032 informes de vulnerabilidad social a personas inmigrantes empadronadas en el municipio para que puedan solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario.

Estos informes son necesarios para acogerse al proceso de regularización extraordinaria previsto en el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo 30 de junio.

La Concejalía de Bienestar Social y Juventud, a través de los Equipos de Atención Social Básica-CEAS y del Centro Municipal de Personas Migrantes (Cemai), puso en marcha un dispositivo específico para afrontar este proceso y facilitar la tramitación dentro del plazo establecido.

Desde el 16 de abril y hasta el 25 de junio, los servicios municipales han emitido un total de 1.032 informes de vulnerabilidad social a personas inmigrantes residentes en León.

Además, el Ayuntamiento ha atendido a más de 90 personas migrantes procedentes de otros municipios que acudieron a los servicios sociales leoneses para solicitar este informe, ante los problemas que, según el Consistorio, estaban encontrando en otros ayuntamientos para su expedición.

La concejala de Bienestar Social, Vera López, ha destacado que la emisión de estos informes ha sido posible “gracias a la rápida organización y participación de los profesionales que han facilitado, con su trabajo, que este proceso saliera adelante, sin perjudicar la atención al resto de demandas sociales”.

López ha subrayado también el “compromiso y apoyo del gobierno municipal” en la gestión de estos trámites.

El Ayuntamiento recuerda que León cuenta con una población migrante de más de 17.000 personas pertenecientes a 140 nacionalidades, lo que refleja la dimensión del trabajo desarrollado por los servicios sociales municipales durante las últimas semanas.

El proceso concluirá el 30 de junio, fecha límite para solicitar esta regularización extraordinaria.