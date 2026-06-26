Un trabajador herido al caer desde el tejado de un edificio de dos pisos a un patio interior en León

Un trabajador de unos 55 años ha resultado herido este viernes, 26 de junio, al caer desde el tejado de un edificio de dos pisos a un patio interior en la ciudad de León.

Los hechos han ocurrido sobre las 11:39 horas, momento en el que se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria para el trabajador en la calle Rúa, a la altura del número 15.

Según el alertante, el empleado se encontraba trabajando en un tejado de un segundo piso cuando, en un momento dado, se ha precipitado hasta un patio interior del inmueble.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos del Ayuntamiento y al servicio de emergencias de Sacyl.

Por el momento se desconocen más datos al respecto, tampoco el estado de la víctima ni si ha necesitado ser trasladado hasta un centro hospitalario.