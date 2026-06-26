Un incendio obliga a cerrar la A-231 en León: las llamas se extienden por ambos sentidos en Santas Martas

Imagen de la DGT de la A-231, en el kilómetro 20.19 DGT

Un incendio en una cuneta en Santas Martas, a las 16:23 horas, en la autovía A-231, entre los kilómetros 16 y 17, ha provocado el corte de la autovía en sentido León.

Y es que la rápida propagación del fuego en la mediana de la vía y la presencia de una densa columna de humo han afectado a la circulación en ambos sentidos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido más de 60 llamadas alertando de un incendio de maleza originado en la mediana de la autovía, que posteriormente se ha extendido a los dos sentidos de la circulación.

Varios conductores han informado además de que las llamas han llegado a afectar a que un turismo tuviera un accidente, en torno al kilómetro 14, aunque no se han registrado personas heridas.

La Dirección General de Tráfico ha confirmado el corte total de la A-231 en sentido decreciente, con nivel de servicio negro, entre los kilómetros 17 y 12, dentro de la provincia de León.

El incidente afecta a los términos municipales de Santas Martas y Villanueva de las Manzanas, con la circulación completamente interrumpida por la evolución del fuego y el humo.

Por su parte, la plataforma Inforcyl sitúa el origen en el municipio de Mansilla de las Mulas, en la comarca de Valencia de Don Juan. La causa probable permanece "en investigación", mientras el fuego continúa activo y afecta a una zona de tránsito viario de alta intensidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de León, la Guardia Civil y el centro provincial de mando de Medio Ambiente.

También se ha avisado al centro de protección y seguridad de ADIF por la proximidad de la zona afectada a las vías férreas. En las labores de extinción participa al menos un agente medioambiental y una autobomba.