Un hombre atropella a su pareja, se fuga y es detenido en un polígono: la mujer solicita una orden de protección

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del atropello de su pareja tras una discusión ocurrida en el ámbito de la violencia de género, este miércoles, 24 de junio.

Los hechos se produjeron, como señalan fuentes policiales, tras una acalorada discusión entre ambos.

Según la investigación, el hombre abandonó el lugar al volante de su vehículo y al avanzar atropelló a la mujer que se encontraba delante del coche en el sentido de la marcha.

Tras el impacto, la víctima quedó tendida en la calzada y fue auxiliada por varios testigos que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo, comisionados por la Sala CIMACC-091, se desplazaron al lugar para atender a la víctima y recabar información sobre lo sucedido.

Poco después localizaron al presunto autor en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, donde fue detenido.

La investigación se ha apoyado en las manifestaciones de la víctima y de varios testigos presenciales, que corroboraron la secuencia de los hechos.

Además, el vehículo implicado fue sometido a una inspección ocular técnico-policial, en la que se apreciaron daños compatibles con el impacto, así como diversas marcas de arrastre o deslizamiento cuya morfología y ubicación resultan compatibles con el contacto y desplazamiento del cuerpo de una persona.

Los hechos revisten especial gravedad, ya que, tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ambos.

Tras los hechos, la víctima ha solicitado una orden de protección. La mujer sufrió lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.