Cuatro heridos en una grave colisión frontal entre dos turismos en la A-6

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos que ha tenido lugar a las 13:46 horas en la autovía A-6 en sentido Madrid, a la altura de la localidad leonesa de San Adrián del Valle.

Tras tener conocimiento del accidente, el 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar.

Según informó Emergencias Sanitarias, un hombre de 50 años fue trasladado en la UVI móvil, mientras que una joven de 30 años, otra de 23 años y uno de 23, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico, todos al hospital de Benavente.

El accidente ocurrió en el carril de entrada y salida a la autovía, no en los carriles de circulación, como así apuntó el 112.