Epi, el candidato del PP que embistió con su tractor el coche de un cobrador de morosos en un pueblo de León: "Me acosa"

Epi Fernández, candidato del PP en El Burgo Ranero, explica la polémica tras embestir el coche de un cobrador de impagos con su tractor. Y ahora Sonsoles Antena 3

Es una de las imágenes de estos días, la de un agricultor embistiendo con su tractor el coche de una empresa que se encarga de reclamar deudas a morosos. Todo ocurrió en una pedanía de El Burgo Ranero (León) y ahora el protagonista ha decidido dar la cara en algunas televisiones.

Se trata de Epi Fernández, que fue candidato en las listas del PP en esta localidad en las elecciones de 2023. Tras ser puesto en libertad después de ser detenido por la Guardia Civil, ha defendido en el programa de 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, que el cobrador de la empresa no es la primera vez que acudía.

"Me acosa, ya es por demás", ha señalado ante las cámaras de televisión. Epi ha explicado que lo que sucedió el otro día se desencadenó tras recibir una llamada de su mujer y de su hermana "llorando".

Al acudir al lugar, Epi se encontró con el trabajador de la empresa de cobro de impagos y le solicitó que abandonase el lugar, emplazándole a que reclamase la deuda de otra manera. "Le dije que me lo pidiese de otra forma si es que le debo algo", ha precisado.

Aunque reconoce que lo que se ve en las imágenes y en los vídeos "no es plato de gusto de nadie", el que fuera candidato del PP señala que este trabajador "no se quiere ir e insiste".

Además, tal y como denuncia, llega a insultarle. Epi asegura que no es la primera vez que acude hasta su pueblo, aunque reconoce que nunca había coincidido con él.

"Ha dado la casualidad de que no he estado aquí, de que estaba lejos a otros temas", apunta. Sin embargo, señala que ya le ha dicho otras veces a la empresa que procedan a reclamar la deuda por la vía judicial.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, Epi nunca ha llegado a ser concejal del PP, ya que, previamente a estos hechos, no acudió al acto de toma de posesión en reiteradas ocasiones.

Fuentes del PP provincial se limitan a recalcar que este agricultor "ni es concejal ni va a serlo". Ante su ausencia en la toma de posesión, señalan que ya se corrió entonces la lista, por lo que su renuncia no está relacionada con estos hechos.

Los hechos

Todo ocurrió hace unos días en esta pedanía leonesa de El Burgo Ranero. El cobrador de morosos acudió hasta la localidad para reclamar el pago de una presunta deuda que mantendría Epi.

La Guardia Civil no tuvo conocimiento de los hechos hasta que el trabajador de esta empresa se presentase en las dependencias policiales en Sahagún de Campos.

Este hombre relató a los agentes que al ir a entrevistarse con el posteriormente detenido, este le obligó a salir del vehículo, cogió el tractor agrícola y embistió el coche, causando daños de gran importancia.

Las diligencias instruidas y el detenido fueron entonces puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción nº1 del Tribunal de Instancia de Sahagún, que decretó la puesta en libertad de Epi que ahora ha salido a explicar lo sucedido en televisión.