Detenido por embestir y volcar con un tractor el coche de un cobrador de deudas en un pueblo de León

Imagen del tractor embistiendo el vehículo de la empresa para el cobro de impagos..jpeg

Un hombre de 36 años ha sido detenido en El Burgo Ranero (León) después de embestir con un tractor el vehículo de un trabajador de una empresa para el cobro de impagos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos después de que el trabajador de la empresa para el cobro a morosos acudiese hasta las dependencias de la Benemérita en Sahagún de Campos.

Tal y como relató la víctima, además de las imágenes difundidas por la Guardia Civil, el trabajador estaba desarrollando las labores propias de su profesión y al ir a entrevistarse con el posteriormente detenido, este le obligó a salir del vehículo.

Acto seguido, el presunto autor se subió a su tractor agrícola y embistió el vehículo del trabajador, causando daños de gran importancia.

Una vez conocieron lo sucedido, los agentes de la Guardia Civil realizaron las pertinentes gestiones, logrando identificar y detener al hombre que embistió con el tractor el vehículo.

El detenido y las diligencias instruidas, además de las pruebas audiovisuales de los hechos, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción nº1 del Tribunal de Instancia de Sahagún.