El refugio gastronómico donde está el restaurante favorito de Café Quijano: “La madre hace unos platos espectaculares”

Más de 60 actores, músicos, humoristas, presentadores, escritores y diseñadores de moda han compartido sus rincones imprescindibles para disfrutar del verano.

Entre ellos está Café Quijano, una de las bandas más internacionales surgidas de León, que ha señalado un establecimiento familiar de la montaña leonesa como uno de sus lugares de referencia.

A finales de la década de los 90, Manuel, Óscar y Raúl Quijano consiguieron que su apellido traspasara fronteras.

Los tres hermanos formaron una banda que se convirtió en una de las grandes referencias del rock latino en español, llevando sus canciones por escenarios de medio mundo. Sin embargo, pese a los viajes y al éxito internacional, Café Quijano nunca ha dejado de presumir de León, la tierra que los vio nacer y de la que continúan siendo fieles embajadores.

Y es precisamente en la provincia leonesa donde se encuentra uno de sus restaurantes favoritos. Lejos de la capital, pero rodeado de naturaleza y tradición, el grupo encuentra un refugio gastronómico en el Bar Restaurante Madrid, situado en Puebla de Lillo.

“Es un restaurante familiar y la madre hace unos platos espectaculares”, asegura Óscar Quijano al hablar de este establecimiento, que destaca por la cocina casera y el ambiente cercano.

Además, el músico subraya que el negocio cuenta también con servicio de hostal, una opción perfecta para quienes desean prolongar la escapada. “Tiene también una parte de hostal para pasar allí la noche que es muy acogedor”, añade.

Entre las especialidades que recomienda se encuentran algunos de los sabores más representativos de la gastronomía leonesa.

Un negocio familiar situado en pleno centro en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, 16.

El local combina restaurante, bar y hostal, una fórmula que lleva funcionando desde hace más de medio siglo y que lo ha convertido en uno de los referentes de la zona

Uno de los imprescindibles es el tradicional picadillo leonés con patatas, un plato contundente y lleno de identidad que resume la esencia culinaria de esta zona de montaña.

La carta se basa en platos caseros y recetas tradicionales de la provincia.

Entre las especialidades que aparecen en distintos portales gastronómicos figuran el picadillo leonés, las alubias, el cocido, las carrilleras, el rabo estofado, el lechazo, las costillas con patatas o diversos platos de cuchara, muy apreciados especialmente durante el invierno, como indican en su página web.

El establecimiento mantiene una valoración media de 4,6 sobre 5 en diferentes plataformas y acumula más de 1.300 reseñas

Los comentarios suelen destacar la comida casera, las raciones abundantes, el trato cercano y el ambiente familiar, aspectos que encajan perfectamente con la descripción realizada por Café Quijano.

Puebla de Lillo

La elección de Café Quijano no es casual. Puebla de Lillo, una villa de la montaña oriental leonesa que cuenta con 641 habitantes, es uno de los grandes destinos naturales de la provincia.

Integrada en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, la localidad ofrece paisajes de enorme valor ecológico y una amplia oferta para los amantes del turismo activo.

En su término municipal se encuentra el emblemático pinar de Lillo, conocido por albergar ejemplares de pinos milenarios reconocidos a nivel europeo.

Además, el municipio acoge la estación invernal de San Isidro, uno de los principales destinos de nieve del noroeste peninsular, así como importantes cotos de pesca y de caza.

El patrimonio histórico también tiene su espacio en Puebla de Lillo. Junto a la iglesia parroquial de San Vicente, la localidad llegó a contar con siete ermitas repartidas por su territorio.

Algunas han desaparecido con el paso del tiempo, mientras que otras, como las de Pegarúas y Las Nieves, todavía se conservan y forman parte de la memoria histórica del municipio.

El agua es otro de los grandes protagonistas del paisaje. Por Puebla de Lillo discurren los ríos Silván y Celorno, además del río Porma, que recibe aquí el aporte de numerosos arroyos y cursos fluviales.

Entre ellos destacan las espectaculares cascadas de los Forfogones, uno de los rincones naturales más sorprendentes de la zona.