Un acertante del pleno al 15 se lleva un cuantioso premio en la provincia de León tras vaticinar los resultados del Mundial

El Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos ha dejado una buena alegría en una localidad de la provincia de León, ya que aquí un acertante del pleno al 15 se ha llevado más de 41.000 euros.

En concreto, el boleto ha sido sellado en la Administración nº1 de Astorga. Además de en este municipio leonés, ha habido también otros tres acertantes en Mazarrón (Murcia), Valencia y Barcelona.

Todos ellos perciben el premio de pleno al 15, que son 26.223,72 euros, más el correspondiente por los 14 aciertos, que son otros 14.918,38 euros.

En total, la cuantía suma 41.142,10 euros y serán percibidos por cada uno de los cuatro acertantes del pleno al 15. La recaudación total por parte de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a esta jornada ha ascendido a los casi 1,4 millones de euros.