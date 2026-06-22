Rescatan a un espeleólogo que cayó desde una altura de siete metros en la Cueva de Valporquero

Imagen del rescate en la Cueva de Valporquero. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Un amplio equipo ha rescatado, en la tarde de este domingo y tras más de cuatro horas de intervención a un espeleólogo herido que cayó desde una altura de siete metros en la Cueva de Valporquero, en la provincia de León.

Desde las 16:33 de este domingo, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) de la Junta de Castilla y León dirigió el operativo de rescate del espeleólogo accidentado en la Cueva de Valporquero, en el término municipal de Vegacervera (León).

Según la información facilitada por el alertante al 112 de Castilla y León, el accidente se produjo en el sector Sil de Perlas, donde el espeleólogo sufría una caída de aproximadamente siete metros en un paso angosto que se conoce como Paso del Reloj.

El herido se encontraba acompañado por otro espeleólogo, disponía de agua y una manta térmica que le protegía del frío mientras esperaba la llegada de los equipos de rescate.

Tras el aviso y después de determinar la estrategia que permitiera la respuesta más rápida y eficaz, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil movilizaba al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León y se activaban a dos rescatadores especializados, uno de ellos, una rescatadora enfermera.

Imagen del rescate en la Cueva de Valporquero.jpg Fotografía: Junta de Castilla y León.

Una activación del GRS que resulta especialmente relevante en este tipo de incidentes. Permite que la víctima reciba atención sanitaria especializada desde los primeros momentos de la intervención.

Además, se facilita la valoración médica, la estabilización del herido y la preparación para una extracción segura en un entorno que era especialmente complejo.

También se activó, a través de la Guardia Civil (COS) de León, al GREIM de Sabero para prestar apoyo al GRS durante las labores de rescate.

Se recibió el ofrecimiento de la UME, ya que se encontraban en la zona y debido a la complejidad técnica de la intervención y a la previsión de una operación prolongada en el tiempo, por lo que se activaba esa colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplazó a la zona para reforzar el dispositivo.

Por otro lado, el Centro Coordinador de Emergencias movilizaba a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Robla, con el fin de que proporcione apoyo logístico y cobertura a los distintos intervinientes del operativo.

Los especialistas del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil comenzaron a trabajar en el interior de la cavidad a partir de las 17:30 horas para alcanzar al herido y proceder a su valoración, estabilización y posterior evacuación. A las 19:00 horas accedieron a la cavidad intervinientes del GREIM y de la UME.

Sobre las 20:00 horas los rescatadores que trabajaban en el interior de la cavidad comunicaban que habían llegado hasta el espeleólogo herido y le han inmovilizado y colocado en una camilla específica para rescates en cavidades.

A continuación, se inició una compleja maniobra de evacuación mediante porteo a través de los diferentes pasos de la cueva, instalando diversos sistemas de cuerdas, polipastos y otros dispositivos de progresión y rescate para superar los obstáculos existentes y facilitar el movimiento de la camilla por un entorno especialmente exigente desde el punto de vista técnico.

Finalmente, los intervinientes sacaban de la cavidad al herido que fue atendido por el personal sanitario de Sacyl que se encontraba en el lugar.