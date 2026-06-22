El incendio de Valdepiélago reduce su intensidad gracias al amplio despliegue de extinción y baja a nivel 0

El incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de Valdepiélago, en la provincia de León, ha bajado al nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

La intensidad de las llamas se ha reducido de forma significativa gracias al trabajo de cerca de una treintena de medios aéreos y terrestres desplegados en la zona.

Según informó la cuenta oficial de Naturaleza Castilla y León en la red social X, el fuego afrontó durante las próximas horas un aumento previsto de las rachas de viento, si bien lo hizo con una intensidad mucho menor que la registrada en los primeros momentos del incendio.

A mediodía, las llamas avanzaban favorecidas por la complicada orografía del terreno y las condiciones de viento, aunque los efectivos lograron rebajar notablemente su intensidad.

No obstante, las autoridades advierten de que todavía queda “trabajo por delante para asegurar el perímetro” y evitar posibles reactivaciones.

El incendio se originó a las 00.21 horas de esta madrugada por causas que aún se desconocen y que permanecen bajo investigación.

Ante la previsión de que las labores de extinción se prolonguen durante más de doce horas, la Junta de Castilla y León decretó a las 11.35 horas el nivel 1 del IGR. Para a las 18.30 horas bajarlo a nivel 0.

En las tareas de extinción han participado cuatro helicópteros e hidroaviones, cuatro cuadrillas helitransportadas, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, nueve agentes medioambientales o celadores, un técnico y dos medios aportados por otras administraciones.