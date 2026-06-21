La Ponferradina también se queda a las puertas de la gloria y pierde su billete de oro a la Segunda División

Aficionados de la S.D. Ponferradina durante la derrota en la final del play off de ascenso a segunda división contra el Celta Fortuna César Sánchez / ICAL

La SD Ponferradina volvió a revivir su peor pesadilla y se quedó, una vez más, a las puertas del ansiado ascenso de categoría tras caer derrotada frente al Celta Fortuna en Vigo con un contundente 4-1.

Un duro golpe para el conjunto berciano en Balaídos, que vio cómo su ilusión se desmoronaba sobre el césped gallego en un partido donde se vio superado por el acierto de la cantera celeste.

Un fin de semana nefasto para los dos equipos de la Comunidad que miraban con deseo a la Segunda División, el equipo berciano y el Zamora CF, que perdió este viernes 4-0 ante el Sabadell, cerrando sus puertas al fútbol profesional.

La Ponferradina, que llegaba con la firme intención de sellar su pasaporte al fútbol profesional, no encontró su sitio sobre el terreno de juego.

El pitido final desató la euforia del Celta y la desolación en la plantilla de la Ponferradina, lejos ya de la gloria de la Segunda División.

La afición berciana, que se desplazó para arropar al equipo y otros cientos lo siguieron desde La Rosaleda, se quedó con una profunda sensación de impotencia y tristeza.

Sin embargo, entre los llantos y los abrazos de consuelo volvieron a dar una lección de fidelidad incondicional.

Así, el proyecto de la Ponferradina se ve obligado a resetearse, con la herida todavía abierta, con el único objetivo de que la próxima temporada el desenlace sea el soñado.