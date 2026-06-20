Nevenka Fernández: “Tardé mucho en darme cuenta de que lo que me había ocurrido era algo más grande que yo”

Nevenka participa en la jornada ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’, en Ponferrada César Sánchez / ICAL

La exconcejala del PP en Ponferrada, Nevenka Fernández, ofreció hoy su testimonio -en su primera comparecencia pública en su ciudad después de un cuarto de siglo- durante la jornada ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’.

Participó en la sesión ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’ , junto a la que fuera portavoz del PP, Charo Velasco, quien le prestó su apoyo cuando decidió denunciar al alcalde, Ismael Álvarez.

“Tardé mucho en darme cuenta de que lo que me había ocurrido era algo más grande que yo” afirmó y reconoció que el movimiento ‘Me too’ y otros acontecimientos como el juicio de ‘La Manada’ contribuyeron a cambiar su forma de percibir lo que le había ocurrido.

“Había conocido algún caso que no me parecía aislado… las manifestaciones; eso me emocionó un montón, porque me daba la sensación de que aquel ‘no es no’ también se lo decían a Nevenka y creo que fue cuando comencé a pensar en ello, en que la historia de Nevenka era la historia de otras mujeres”, manifestó.

“Me marché muy seguidamente de todo lo que estaba ocurriendo. Los que vivieron más de cerca las consecuencias del impacto de aquella denuncia están aquí hoy, el impacto de una sociedad a la que le costaba muchísimo ver”, añadió.

En una mesa moderada por Laura Martín ambas recordaron la experiencia vivida, con momentos emocionantes, como las palabras dedicadas por Nevenka a Velasco.

“Es el ejemplo de que la política puede ser otra cosa. Cuando vine a trabajar a Ponferrada pensaba que la política era eso. No tenía ninguna idea política y me convencieron para trabajar por Ponferrada. Yo ya estaba machacada, pero lo que Charo tenía entre manos podía haberme machacado mucho más. Ahora está todo lleno de rabia y de odio. Esto no construye; más bien destruye, independientemente de lo que pensemos”, dijo.

La exedil del PSOE respondió agradecida al tiempo que defendió el papel de la política. “Tú tuviste tan mala suerte… pero la política es todo. Necesitamos de la política. Es importante ser una sociedad activa y crítica”.

Preguntada por los avances de la sociedad sobre la igualdad y la violencia machista, Nevenka afirmó que “se ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer” y defendió la necesidad de “construir un mundo de feminismo, que no es una cuestión de hombres y mujeres sino de corazones sanos”.

“Creo que hay más visibilidad, más leyes, más apoyo de una parte de la sociedad, que está dispuesta a abrir los ojos y a escuchar a las mujeres, pero aún hay muchas personas que no reconocen que esto existe. Aún es difícil para las mujeres encontrar la protección que necesitan pero están más acompañadas. Es difícil atreverse a hablar cuando toda la vida te han enseñado que es mejor callar”, expuso.

Charo Velasco remarcó en su intervención que Nevenka “sufrió, se tuvo que ir, pero nunca perdió su dignidad” y recordó cómo vivió la denuncia por acoso de la que era su rival política.

“La sociedad era muy diferente; salieron a apoyar al agresor, había gente que no se sentía concernida. De esas cosas no se hablaba en público y otras personas, por miedo, no tenían capacidad para alzar la voz. Eso ha cambiado, por la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad… Hubo sensibilidad de las administraciones y de la sociedad”.

Un cuarto de siglo desde la denuncia

Nevenka Fernández, que en octubre cumplirá 52 años, ha pasado la mitad de su vida fuera de su Ponferrada natal.

Su existencia dio un giro de 180 grados desde que con 24 llegó a la vida política municipal, pasó de ser una desconocida a ocupar el tercer puesto en la candidatura del PP al Ayuntamiento y el 13 de junio de 1999, cuando Ismael Álvarez logró una aplastante mayoría absoluta, asumió las responsabilidades de la Concejalía de Hacienda y Comercio.

El 26 de marzo de 2001 compareció, con un notable deterioro físico y visiblemente nerviosa, ante los medios de comunicación en el hotel Temple de Ponferrada.

Acompañada de su abogado, leyó un comunicado en el anunciaba su dimisión y la presentación de una querella criminal por acoso -también lo hizo por lesiones-. Pidió que lo ocurrido no fuera utilizado como arma política contra un Partido Popular al que posteriormente reprochó su silencio sobre el caso.

Ismael Álvarez rechazó con rotundidad las acusaciones y el 30 de mayo de 2002, tras un mes de juicio y una sentencia condenatoria por acoso sexual, presentó su dimisión.

La reacción de la sociedad ponferradina -que prestó entonces mucho más apoyo al regidor que a Nevenka- y la presión generada en torno al caso, llevó a la joven a trasladar su domicilio fuera de España.

Movimientos y asociaciones de diversa índole han puesto posteriormente en valor la figura de la exconcejala -abordada también en producciones audiovisuales y libros- y el hecho de que ser la primera política española en lograr una condena a un cargo público por acoso sexual.

‘Gracias por tu valentía, Nevenka’ reza un monolito instalado en la avenida del Castillo de Ponferrada.

Sara Aagesen:“Tu dignidad y valentía marcaron un hito histórico"

“Tu dignidad y valentía marcaron un hito histórico de lucha contra la violencia machista y abrió un camino para identificar formas de violencia que nos costaba muchísimo ver”.

Así se dirigió hoy la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a Nevenka Fernández.

“Nevenka, actuaste por supervivencia, pero supiste que esto trascendía y podía ayudar a otras personas que sufrían violencia, a que se sientan comprendidas", indicó.

"Testimonios como el tuyo contribuyen a regenerar nuestra democracia Nos obliga a mirarnos al espejo y hacernos preguntas necesarias, como si podemos sentar las bases de una sociedad libre de acoso, donde todos nos relacionemos en plena igualdad”, señaló la ministra.